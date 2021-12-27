İnönü Üniversitesi Atık Toplama etkinliği düzenlendi

İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Atık Toplama etkinliği düzenlendi.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 22:48
İnönü Üniversitesi Atık Toplama etkinliği düzenlendi
İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında Atık Toplama etkinliği düzenlendi.
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

İnönü Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Danışmanı ve Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Nurettin Çakmak, Atık Yönetim Komisyonu Orhan Sezgin Selçuk, Yeşil Kampüs Topluluğu, İzcilik Topluluğu, Bisiklet Topluluğu, Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu ile öğrenciler ve idari personeller katıldı. 

Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Endonezya Üniversitesi Green Metric Değerlendirme Kuruluşunun 2021 Yeşil Kampüs Dünya sıralamasında İnönü Üniversitesinin 310’uncu sırada yer aldığını belirterek Yeşil Kampüs Projesi kapsamında “Sıfır Atık” çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve kampüste atık kutuları ile atık depolama merkezlerinin kurulduğunu ifade etti. 

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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Mete KURTCEBE
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