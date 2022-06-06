Uluslararası Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali hazırlıkları devam ediyor

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali istişare toplantısı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 06.06.2022 16:28
  • Güncelleme: 06.06.2022 20:36
Uluslararası Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali hazırlıkları devam ediyor
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

MABESEM Konferans salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şirket genel müdürleri ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali istişare toplantısında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, festivalin bu yıl 21-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını ifade etti. Başkan Gürkan, “Kayısı Malatya için ekonomik anlamda çok önemli bir tarım ürünüdür. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80’ine yakını Malatya’da üretiliyor. Etrafıyla birlikte 10 milyon kayısı ağacımız var. Şu anda kayısının kilogram fiyatı 115 ile 120 lira arasında. Malatya tarihinde görülmemiş rekor bir rakam. Bu bizim için çok önemli ama kültürel ve sosyal etkinliklerin amacı ilgili ürünü tanıtmak gibi olsa bile bu yan amaçtır. Esas amaç toplumdaki birlik, beraberliğin, dirlik, düzenin aidiyet olgusunun kişiler üzerinde teşmil edilmesidir. Paydası olduğu Türkiye Cumhuriyetinin birlik beraberliğidir. Birinci amacımız Malatya’daki birlik, beraberliğin dayanışmanın ortaya çıkması, inkişaf etmesidir. Bunu da vitrine kayısıyı koyarak yapacağız. Kayısının değerini, ilgili iş ve işlemlerini, bunların hepsini anlatacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmasında, Büyükşehir Belediyesinin büyük bir aile olduğunu da belirterek, tüm aile üyelerinin festivalin daha etkin ve güzel gerçekleşmesi noktasında üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini ve bunu en iyi şekilde yerine getireceklerine de yürekten inandığını söyledi.

galeri
Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Esenlik marketlere 3 yeni şube daha katıldı

Esenlik marketlere 3 yeni şube daha katıldı

Malatya'da hedef 100 bin kursiyer

Malatya’da hedef 100 bin kursiyer

Genç girişimciler Malatya TSO'da bir araya geldi

Genç girişimciler Malatya TSO’da bir araya geldi

Battalgazi'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Battalgazi’de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Malatya'da ilaçlama çalışmalarına hız verildi

Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi

Esenlik zincir market ağına 3 yeni şube daha ekliyor

Esenlik zincir market ağına 3 yeni şube daha ekliyor

Çok Okunanlar
1
Başkan Sadıkoğlu: 'Tüm sektörler maliyet artışlarıyla mücadele ediyor'

Başkan Sadıkoğlu: “Tüm sektörler maliyet artışlarıyla mücadele ediyor”

2
Milletvekili Fendoğlu'ndan Yeni Cami talebi

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Cami talebi

3
11 teknik destek projesi başarılı bulundu

11 teknik destek projesi başarılı bulundu

4
Vali Aydın Baruş, Isparta Valiliğine atanmasını değerlendirdi

Vali Aydın Baruş, Isparta Valiliğine atanmasını değerlendirdi

5
9.Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kitapseverlerle buluştu

9.Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kitapseverlerle buluştu

6
Malatya'da zehir tacirlerine darbe

Malatya’da zehir tacirlerine darbe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uluslararası Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali hazırlıkları devam ediyor

Uluslararası Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali hazırlıkları devam ediyor

Gürkan, TOBB İstanbul genç girişimciler kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Gürkan, TOBB İstanbul genç girişimciler kurulu üyeleriyle bir araya geldi

DAHA FAZLA
Çınar, açık hava müzesindeki son çalışmaları inceledi

Çınar, açık hava müzesindeki son çalışmaları inceledi

Malatya TSO'dan başarıya plaket

Malatya TSO’dan başarıya plaket

Güder'den LGS'ye giren öğrencilere destek ziyareti

Güder’den LGS’ye giren öğrencilere destek ziyareti

AK Parti Malatya'dan 'Türkiye Çevre Haftası' açıklaması

AK Parti Malatya’dan ‘Türkiye Çevre Haftası’ açıklaması

Tazelenme Üniversitesi'nde ilk ders heyecanı

Tazelenme Üniversitesi’nde ilk ders heyecanı