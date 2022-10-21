Türkiye Ermenileri Patriği'nden Vali Hulusi Şahin'e Ziyaret

Bir dizi programlara katılmak üzere ilimizde bulunan Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II beraberinde Krikor Damadyan ve Peder Evidis Tabaşyan ile birlikte Vali Hulusi Şahin’i makamında ziyaret etti.

Valilik makamında bir süre Vali Hulusi Şahin’le görüşen Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II kabullerinden dolayı Vali Hulusi Şahin’e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hulusi Şahin Patrik Kadasetli Sahak II’ye teşekkür etti.

