Türkiye Ermenileri Patriği'nden Vali Hulusi Şahin'e Ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i Ziyaret etti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 21.10.2022 15:38
  • Güncelleme: 21.10.2022 15:38
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Vali Hulusi Şahin'e Ziyaret
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Bir dizi programlara katılmak üzere ilimizde bulunan Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II beraberinde Krikor Damadyan ve Peder Evidis Tabaşyan ile birlikte Vali Hulusi Şahin’i makamında ziyaret etti.

Valilik makamında bir süre Vali Hulusi Şahin’le görüşen Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II kabullerinden dolayı Vali Hulusi Şahin’e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hulusi Şahin Patrik Kadasetli Sahak II’ye teşekkür etti.
 

Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tüfenkci yeni adliye binası için süre verdi

Tüfenkci yeni adliye binası için süre verdi

Gelinciktepe yol çalışması Kasım'da tamamlanacak

Gelinciktepe yol çalışması Kasım’da tamamlanacak

Turgut Özal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm binaları yükseliyor

Turgut Özal Mahallesi’nde kentsel dönüşüm binaları yükseliyor

Yeşilyurt'ta sağlık için yüründü

Yeşilyurt’ta sağlık için yüründü

Yeşilyurt Çocuk Şenliğine ilgi

Yeşilyurt Çocuk Şenliğine ilgi

Malatya'nın yassı kadayıfı coğrafi işaret belgesi aldı

Malatya’nın yassı kadayıfı coğrafi işaret belgesi aldı

Çok Okunanlar
1
Dünya Kültürleri Festivalinde 'Arslantepe' teması vurgulandı

Dünya Kültürleri Festivalinde “Arslantepe” teması vurgulandı

2
Yeşilyurt Çocuk Şenliğine ilgi

Yeşilyurt Çocuk Şenliğine ilgi

3
Düğünde Takılan Takılar Kimin Olacak

Düğünde Takılan Takılar Kimin Olacak

4
Malatya'nın yeni kent meydanı 29 Ekim'de açılacak

Malatya’nın yeni kent meydanı 29 Ekim’de açılacak

5
Başkan Güder'den Tekstilkent projesi için istişare

Başkan Güder’den Tekstilkent projesi için istişare

6
Malatya Tanıtım Günlerine, Arapgir damgası

Malatya Tanıtım Günlerine, Arapgir damgası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Gürkan, Miting Alanında İncelemelerde Bulundu

Başkan Gürkan, Miting Alanında İncelemelerde Bulundu

Başkan Çınar, Mitinge Tüm Malatya'lıları Davet Etti

Başkan Çınar, Mitinge Tüm Malatya’lıları Davet Etti

DAHA FAZLA
Başkan Çınar, İÜ 'de ki 'Memlekete Hoşgeldin' Stantını Ziyaret Etti

Başkan Çınar, İÜ ’de ki ‘Memlekete Hoşgeldin’ Stantını Ziyaret Etti

Doğanşehir Belediyesi Küçüklü'ye Köprü Yaptırdı

Doğanşehir Belediyesi Küçüklü'ye Köprü Yaptırdı

Kayısı üreticileri taban fiyatlarını bekliyor

Kayısı üreticileri taban fiyatlarını bekliyor

Cumhur Başkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Malatyalılarla buluşacak

Cumhur Başkanı Erdoğan, 22 Ekim’de Malatyalılarla buluşacak

Muhtarlar Yeşilyurt'ta buluştu

Muhtarlar Yeşilyurt’ta buluştu