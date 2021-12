Türk Kripto Para Borsaları ve Borsalardaki Kriptoların Veri Platformu: 21 Milyon

Kripto para piyasası her geçen daha fazla büyüyor ve dolayısıyla kripto para birimi projelerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Bunun yanında kripto para borsaları da her geçen gün yeni projelerin kripto para birimlerini listeliyor ve yatırımcıların her coin’in fiyatını, inişleri, çıkışları, anlık değişimleri ve borsalardaki durumu takip etmesi zorlaşıyor. 21 Milyon tam olarak bu noktada yatırımcının hayatını kolaylaştırıyor ve Türk lirası bazında veri paylaşımında bulunuyor.

21 Milyon’un Özellikleri

21 Milyon ile kullanıcılar bir yandan Türk kripto para borsalarını yakından takip edebilirken bir yandan da istedikleri borsaları belirli kriterlerde karşılaştırabiliyorlar. Kullanıcı, Türk borsalarını karşılaştırmak istediğinde 21 Milyon puanına göre, parite sayısına göre, 24 saatlik son işlem hacmine göre, yorumlara göre, açıldığı tarihe göre verileri görebiliyor ve şu anda 8 kripto para borsası hakkında detaylı bilgilerden faydalanabiliyor.

Buna ek olarak kullanıcılar, hem kullandıkları borsalar ile ilgili görüşlerini paylaşabiliyor hem de diğer kullanıcıların paylaştığı deneyimlerini görebiliyor.

Platform, kripto para borsalarına “21 Milyon Puanı” adı verilen bir puanlama da yapıyor. Yapılan açıklamalara göre bu puanlama, 21 Milyon ekibi tarafından tamamen nesnel kriterlere göre yapılıyor. 21 Milyon hesaplamayı baz alırken; platformun kuruluş yılı, şirket bilgileri ve açık adresi, mobil uygulamaları (IOS/Android), güvenlik (2FA vs gibi), sosyal medya takipçi sayıları, aylık ziyaretçi sayıları ve Alexa TR değerleri gibi çok sayıda tarafsız kriter kullanıyor. Belirlenen kriterler doğrultusunda ise puanlama her 3 ayda bir güncelleniyor.

21 Milyon’un Avantajları

21 Milyon’da Türk borsalarında işlem gören kripto paralar ve bunlarla ilgili bilgilerin yanı sıra 1 günlük, 1 haftalık ve 1 aylık sürelerle kazandıran ve kaybettiren kripto paraların verilerine de ulaşılabiliyor. Türkiye’deki kripto paralar sekmesinde şu anda 207 adet kripto para bulunuyor. Bu kripto paralar arasında; Ripple (XRP), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Litecoin (LTC) ve Bittorrent (BTT) gibi birçok kripto para yer alıyor.

Bunlara ek olarak 21 Milyon kullanıcıları kripto para gündemini de platform üzerinden takip edebiliyor. Haberler sekmesinden gündem ile ilgili önemli başlıklara ve son dakika gelişmelere ulaşılabilir. Ayrıca yeni yayınlanan haberler ana sayfada anlık olarak kullanıcı ile buluşturuluyor.