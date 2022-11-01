Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Yangın Tatbikatı

Tatbikata; TÖTM Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, Ameliyathane Söndürme Ekibi, Kırmızı Kod Ekibi, Arama Kurtarma Ekibi ve hastane personeli katıldı.

Aynı zamanda Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanı da olan Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran, yangın tatbikatıyla ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

“Bütün büyük kurumlarda bu gibi afet olayları gerçekleşebilir. İlk defa ameliyathanede uygulamış olduğumuz bu yangın tatbikatı tamamen hastane personelimizin emeği ve çabasıyla gerçekleşti. Çok başarılı bir tatbikat oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Aşağıda ameliyathanede çıkabilecek herhangi bir olumsuz olay karşısında ya da bugünkü tatbikat gibi çıkabilecek yangın karşısında nasıl önlem alacağımız konusunda hem arkadaşları bilinçlendirdik hem de nasıl müdahale edebileceğimizi gördük.”

Başhekim Başkıran şöyle devam etti: “Senaryo gereği TÖTM’de hastanenin bodrum katında 25 numaralı ameliyathanenin respiratör cihazından çıkan yangın, yanıcı-parlayıcı maddelere sıçraması sonucu büyümüştür. Ameliyathane Söndürme Ekibi, Kırmızı Kod Ekibi ve TÖTM Arama Kurtarma ekiplerinin mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. Ameliyathanedeki diğer odaların ve koridorların yoğun duman altında kalması sonucunda 1 doktor, 8 hemşire, 11 anestezi teknikeri ve 1 sekreterin dumandan etkilenerek Acil Servise dikey tahliyeleri gerçekleştirildi. Ameliyathanenin 5, 11 ve 21 numaralı odalarında ameliyatı devam eden 3 hastanın ise yoğun bakımlara yatay tahliyeleri gerçekleştirildi. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanı olarak ben, planlama şefinin verdiği bilgiler doğrultusunda acil durumu sonlandırdım ve Yeşil Kodu ilan ettim.”

Tatbikatın önemini vurgulayan Başkıran, tatbikat ile olası bir yangın ve tahliye olayında HAP’ın yürürlüğe girmesi, birimlerin olaylara müdahale şekilleri, olabilecek ihtiyaçların tespiti ve tedariki, personellerin bilgi becerileri ile iş ve işlemleri, dış birimlerle irtibat, acil servis, ameliyathane, yoğun bakım ve servislerin çalışmaları, basın ve halkla ilişkiler, güvenlik işlemleri gibi işlem ve aşamaların detaylı olarak ele alındığını dile getirdi.

Kaynak : Marah Süleyman- Leylanur Çelik-Eren Sakallı- F. Burak Abacı / İNÜHABER MERKEZİ