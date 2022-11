Tüfenkci, 'Hiçbir zaman yolumuzdan dönmedik'

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, son 20 yılda karşılaşılan onlarca sorun ve engele rağmen Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam ettiğini ifade ederek, "AK Parti göreve geldiğinden bu yana darbelerle, türlü engellemelerle, parti kapatma davalarıyla karşılaştı ama biz hiçbir zaman yolumuzdan vazgeçmedik hiçbir zaman geri adım atmadık. Tek derdimiz millete hizmet etmekti hamdolsun 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millete hizmete devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Gençlik Teşkilatının düzenlediği ‘Genç Sandık Buluşmaları’ programı kapsamında gençlerle bir araya gelen Tüfenkci, burada önemli mesajlar verdi.

Türkiye’nin son 20 yılda önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Tüfenkci, "Oto yollarıyla, hastaneleriyle, üniversiteleriyle Türkiye’yi her alanda dört kat büyüttük. Geldiğimiz nokta itibari ile Allah’a hamdolsun Türkiye, bölgede istikrarlı ve bölgede sözü geçen bir ülke. Biz daha önce kendi tabancamızı bile yapamazken bugün kendi helikopterimizi, insansız hava aracımızı, kendi uçağımızı yapar hale geldik. Hedefimiz her yıl Türkiye’yi yüzde 5’in üzerinde büyütmek. Her yıl Türkiye yüzde 5 büyüdüğünde yaklaşık 1 milyon gencimize, iş aş buluyoruz demektir. Biz her yıl yaklaşık 900 bin gencimize yeni istihdamlar sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 81 ilinde üniversiteler kurduklarını söyleyen Tüfenkci, "Malatya’da İnönü Üniversitemiz vardı, ikinci bir üniversite olarak Turgut Özal Üniversitemizi kurduk. Hem İnönü Üniversitemizde tıp fakültesi var, hem de Turgut Özal Üniversitemizde var. Onkoloji Hastanemiz Türkiye’nin en büyük onkoloji hastanesi, 210 yataklı, yüzde 99'luk doluluk oranıyla bütün Türkiye’ye ve Malatya’ya hizmet ediyor. Karaciğer Nakli Enstitüsü Türkiye’de ilk dünyada da ikinci olan hastanemiz ve nakilleriyle de Türkiye’de rekor kıran bir hastanemiz. Malatya’nın 13 ilçesinin 12’sinde entegre devlet hastanemiz var. Bir tek Yazıhan ilçemizde yok onun da bu senenin sonunda ihalesini yapacağız. Biz İstiyoruz ki gençlerimiz, milletimiz iyi bir sağlık hizmeti alsın" dedi.

Malatya’yı 6. Bölge Teşviklerinden faydalanır hale getirdiklerini belirten Tüfenkci, Malatya'ya yapılan diğer yatırımlardan da bahsederek, "Bugün baktığımızda Organize Sanayideki fabrika sayısı 388’e istihdam sayımız 40 binlere erişti. Özel Hareket Bölge Başkanlığını Türkiye’de ilk defa Malatya’da başlattık. İnşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Burası Malatya ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacak. Bunun yanında deprem sonrası yıkılan evlerin yerine hızlı bir şekilde yenilerini yaparak yaklaşık 5 bin konutu bitirdik ve hak sahiplerine teslim ettik. Dolayısıyla bu anlamda Malatya diğer illerden bir adım öne geçti. Bin 200’e yakın sosyal konut yapıyoruz. Malatya bu anlamda farkını ortaya koymuş oldu. Malatya’da yurt sorunu yok yeteri kadar yurt yaptık, iki üniversitemizde de okuyan öğrencilerimiz çok rahatlıkla yurtlara erişebiliyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığımız hem Yeşilyurt’a hem Battalgazi’ye kapalı yüzme havuzları, semt sahaları, jimnastik salonları yaptı. Beydağı kampüsü faaliyete geçti orada amatör sporlardan tutun da sporcuların eğitimine kadar bir çok alanda gençlerimize hizmet veriliyor. Malatya’nın bir kütüphanesi yoktu şimdi büyük bir kütüphaneyi bitirmek üzereyiz. İnşallah mayıs ayı gibi Malatyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çevre yolumuzun Battalgazi’ye kadar olan kısmı mayıs ayı gibi açılacak. 2024’ün ilk çeyreğinde de tamamen bitmiş olacak. Böylelikle trafik sıkışıklığı hem kuzey kuşak yolunun hem güney kuşak yolunun faaliyete geçmesi ile beraber inşallah son bulacak. Hem Beylerderesine alternatif köprülerimizle hem alternatif çevre yolumuzla Malatya ulaşımda da hak ettiği yeri yakalamış olacak. Tabi bunların ötesinde bizim önemsediğimiz tabiat parklarımız var. Beydağı Tabiat Parkı 3 milyon 300 bin metrekare alanda inşa edilen içinde bölge gençlik kampının, macera kampının bulunduğu aynı zamanda insanlarımızın nefes alabileceği alanların olduğu geniş ve ferah bir alan. Onun hemen alt tarafında Turgut Özal tabiat Parkımız da var. İnşallah EXPO 2028’i de orada gerçekleştireceğiz. Burayı da iki sene içerisinde çok farklı bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Yine şehrin girişinde Beylerderesi parkımız var 1 milyon metrekareye yakın bir alan.Ancak bir bölümü yapılabildi gerisini de yapmaya devam edeceğiz. Bu noktada gerek belediyelerimiz gerekse merkezi hükümetimiz millet bahçeleri ile Türkiye’yi yeşile çevirerek temiz ve ferah ortamlar oluşturmaya devam ediyor. Bir ve beraber olduğumuz sürece Malatya’yı Türkiye’de hak ettiği yere getirmiş olacağız" diye konuştu.