Tüfenkci, 'Finansal oyunlarla Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin hevesi kursağında kalacaktır'

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TBMM'de konuşma yapıp, 'Finansal oyunlarla Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin hevesi kursağında kalacaktır' dedi.

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  • Güncelleme: 10.12.2021 12:16
Tüfenkci, 'Finansal oyunlarla Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin hevesi kursağında kalacaktır'
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TBMM'de konuşma yapıp, 'Finansal oyunlarla Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin hevesi kursağında kalacaktır' dedi.
Malatya Gerçek Haber - Mustafa YAĞMUR

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda grubu adına söz alarak ekonomik tablo ile ilgili bir konuşma yaptı.

Tüfenkci, yeni ekonomik sistemle vatandaşın rahatlayacağını belirterek, "Pandemi bütün dünya ülkelerini etkilediği kadar ülkemizi de etkilemiştir. Küresel ekonomilerin daraldığı bir dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyümeyi başarmıştır. Dünya ekonomisi 2021 yılında toparlanmaya çalışırken, Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 ile rekor bir büyümeye imza atmıştır. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde ise yüzde 7.4 büyüyen ekonomimiz güçlü ve sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Türkiye ekonomisi salgın sürecindeki büyümesiyle gelişmiş ülkelerin önüne geçmiştir. Salgın şartlarında bile yakaladığımız bu başarı yeni ekonomik modelimizin sağlamlığını göstermektedir. İnşallah Türkiye ekonomisi yıl sonunda da çift haneli büyümesini sürdürecektir. Büyümeye en büyük katkı ihracattan gelmiştir. Türkiye geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde atılan kararlı adımlarla ülkemizin gündeminde cari açık meselesini çıkaracağız. Bu süreci başarıyla tamamladığımızda cari açık, kur gibi meseleler kalıcı olarak rafa kalkacaktır. Finansal oyunlarla Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlerin hevesi kursağında kalacaktır. Türkiye’yi kimse faiz, döviz, enflasyon sarmalına mahkum edemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Mustafa YAĞMUR
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