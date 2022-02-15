Transfer Haberi: Gent'te Sinan Bolat İlişkisi Kesiliyor

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  • 15.02.2022 12:40
  • Güncelleme: 15.02.2022 12:40
Transfer Haberi: Gent'te Sinan Bolat İlişkisi Kesiliyor

Daha önce Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı anılan Sinan Bolat'ın, ara transfer döneminde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Gent ile arasındaki çizginin kırıldığı bildirildi.

Gent, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Türkiye'den istediği Sinan Bolat'ı takımda tutmuştur. Ancak bu karar tecrübeli kaleciyi tatmin etmedi.

İdmanlara Katılmadı

Voetbal 24'ün haberine göre Gent'in kararının ardından Sinan Bolat, memnuniyetsizliği nedeniyle idmanlara katılmadı ve Brugge ile oynanan maçta yerini Roef'e verdi. Daha sonra Eupen oyununda tekrar yedek kaldı. Konuyla ilgili olarak Het Laatste Nieuws'e konuşan Gent teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck, "Gent için oynayacak kadar iyi iki kalecimiz var, Sinan Bolat ve Roef. Onlara tamamen güveniyorum."  diye ifade etti.

Hatta Roef'in Club Brugge karşısında başarılı maç çıkardığı ve Sinan Bolat ile Gent arasındaki ilişkinin kopmaya başlanması belirtildi. Gent, betturkeygiris.org sözleşmenin sezon sonunda sona erecek olan Bolat için yeni bir teklifte bulunsa da bu yolda devam etmesi pek mümkün görünmüyor.

Sinan Bolat Kimdir?

Sinan Bolat, 1988 yılında Kayseri'de 2 erkek 1 kız çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Bolat ailesi, 1993 yılında Sinan beş yaşındayken Belçika'nın Neerpelt bölgesine göç etti. Belçika'ya geldiği yıl futbol kulübü Neerpelt'te oynamaya başlayan Bolat, kalecinin bir maçta sakatlanmasının ardından kaleye geçmişti ve artık kaleden ayrılmadı. 

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