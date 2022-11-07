Traktörler ve Mini Traktörlerin Farkları

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  • 07.11.2022 13:02
  • Güncelleme: 07.11.2022 13:02
Traktörler ve Mini Traktörlerin Farkları
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Traktörler, tarım aletleri arasına en çok tercih edilen iş makinesi olarak kabul edilir. Yani traktörler, daha düşük bir hızda yüksek tork sağlamak için özel olarak üretilmiş bir araçlardır.  Tarımda, inşaatta ve sanayide kullanılan bir römork veya makineyi çeker.

Her ne kadar traktörler, otomobiller ile aynı sistemde çalışma prensiplerini paylaşıyor olsalar da otomobillerden çok daha farklı bir yapıya sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bilhassa arka tekerlekleri, ön tekerleklerine kıyasla daha büyük ve yivli olması traktörün en belirgin farkları arasındadır. Bu sayede hemen hemen her arazi yapısına uygun olarak kullanma imkanı sağlayan traktörler, birçok farklı işlevi sayesinde işletmecilerin zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı oluyor. Farklı arazi yapılarında sıkışmayı önleyen traktörler, çok fazla tercih edilen modelleri ile ön plana çıkıyor.

Traktörlerin başka bir kullanım alanı ise diğer tarım araçları ile beraber kullanılması olarak ön plana çıkıyor. Genel olarak ön veya arka kısmına bağlanan araçlar, traktörün gücünden faydalanarak kullanılıyor. Bu sayede traktörler de tarla gibi alanlardaki en kapsamlı araçların başında bulunuyor.

Mini Traktörler ile Traktörler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Traktör çeşitleri arasında önemli bir yere sahip olan mini traktörler, genellikle bahçe traktörü olarak da biliniyor. Küçük alanlarda ve iç bahçelerde kullanılmak amacıyla tasarlanan mini traktörler, kar temizleme, çim biçme ya da farklı tarımsal faaliyetler için kullanılıyor. Mini traktörleri normal traktörlerden ayıran en önemli fark ise doğal olarak motor güçleri oluyor. Hafif aletleri çekmek için tasarlanan mini traktör, traktöre göre çok daha düşük motor gücüne sahip olması ile biliniyor.

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Mete KURTCEBE
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