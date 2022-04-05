Trafik Radarı Nedir?

Trafikte sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak için belirli hız limitleri uygulanmaktadır.

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  • 05.04.2022 01:05
  • Güncelleme: 05.04.2022 01:05
Trafik Radarı Nedir?
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Trafikte sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak için belirli hız limitleri uygulanmaktadır. Hız limitleri her bölgede farklılık göstermektedir. Kurallarla belirlenmiş bu hız limitlerini denetlemek için trafik radarları kullanılmaktadır. Trafik radarı, kamyon, kamyonet, otomobil ya da motosiklet gibi motorlu taşıtların hızlarını ölçen cihazlardır. Trafikte yoğunluklu olarak birbiriyle entegre halde çalışan kameralı radar sistemleri bulunmaktadır.

Trafik Radarı Ne İşe Yarar?

Trafik radarı, sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş bölgelerde hız limitlerinin ölçümü için kullanılmaktadır.

Trafik radarlarının iki çeşit sinyal türü yer almaktadır. Bunlar Radyo sinyali gönderen radarlar ile lazer sinyali gönderen radarlardır.  Trafik radarları, kendisine doğru gelen aracın plakasına isabet edecek şekilde iki farklı zamanda iki farklı sinyal yollamaktadır. Bu sinyallerden ilk gönderilen sinyalin geri dönme hızı ile ikinci gönderilen sinyalin geri dönme hızı arasındaki oluşuan fark dedektörerinden geçer ve yaklaşık %10 sapmayla ortalama hız bulunmaktadır. Bu durumda belirtilen hızın üzerinde hız yapan sürücüye ceza uygulanmaktadır. Trafik radarları bu sayede geçerli olduğu bölgelerde sürücüleri denetleme görevi görmektedirler.

Trafik Radarı Nerelerde Kullanılır?

Trafik radarları yoğunluklu olarak otoyol ve tali yollardar kullanılmaktadır. Aynı zamanda okul yollarında ve bazı özel bölgelerde de kullanılmaktadır. Daha çok hız yapmaya müsait otoyollarda kullanılan trafik radarları, bu bölgelerde sürücülerin hızlanma yapmasını engelleme amacıyla kullanılmaktadır. Şehirlerarası yollarda trafik radarları yoğunluklu olarak kullanılmaktadır. Bu yolların şehir içine kıyasla daha boş olması ve sürücülerin hız yapmaya ve dalgınlığını müsait olması sebebiyle, bu yollarda trafik radar kullanımı yoğunluktadır.

Trafik Radarı Hangi Mesafeden Ölçüm Yapar?

Trafik radarlarının hangi mesafeden ölçüm yaptıkları merak edilmektedir. Bu durumda trafikte sık karşılaşılan EDS trafik radarları, 800 metreden yolun düzlüğüne göre 1000 metre mesafeye kadar hız ölçümü yapabilmektedir. Klasik bilenen trafik radarları ise 3000 metreye kadar aracın hızını ölçebilmektedir. Bu mesafe için alanın açık olması gerekmektedir. EDS trafik radalarının yüzde 99 oranında doğru ölçüm yapabildiğine dair akredite kuruluşlardan alınmış doğrulama raporları yer almaktadır. EDS radarlı, 250 km/sa hızla giden aracın plakasını rahatlıkla okuyabilmektedir. Bunun nedeni sistemde kullanılan kamera teknolojisinin IP tabanlı kamera teknolojisi olmasından kaynaklanmasıdır.

Trafik Radarı Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik radarlarından yenilen cezalar son yıllarda artış göstermektedir. Özellikle radarlı sistemlerin yayılması ve EDS kamera sistemleri bu cezaları artırmaktadır. Bu cezalar idari para cezası olarak geçmektedir. 

Bundan dolayı trafik radarı cezası size tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilebilmektedir. İtirazınızı 15 gün içerisinde yapmadığınız takdirde ceza kesinleşmektedir. Bu süreçte sulh ceza hakimliklerine gidip itirazda bulunmanız gerekmektedir. İtiraz için trafik radarı itiraz dilekçesi doldurmak gerekmektedir. Bu konuda bilginiz veya tecrübeniz bulunmuyorsa hukuki bir yardım alınabilmektedir. Fakat ceza, trafik radar sistemleri yerine polis çevirmesi ile yazılmışsa itiraz süreci, ceza işlemi uygulandığında başlamaktadır.

Radar cezaları da diğer trafik cezalarında olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı’na ödenmektedir. Bunun için İnteraktif Vergi Dairesi’ne girip TC kimlik numarası ve plaka gibi bilgileriyle ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca kesilen trafik radarı cezasını size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödediğiniz taktirde yüzde 25 indirim uygulanmaktadır.

Hasan Yağmur
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