Trabzonspor`da Andreas Cornelius`un Aklındaki Seri

Trabzonspor'un Bakasetas formasıyla attığı 7 golle en çok gol atan iki isim arasında yer alan Andreas Cornelius, bu sezon ilk defa Altay karşısına çıkacak ve üç gol atmayı hedefliyor.

Danimarkalı' forvet alanında oynayan Andreas, son iki haftada iki gol attı. 6. Haftada Konya (2-2) ve 7. Haftada Alanya (1-1) gollerini atan 28 yaşındaki forvet, Beşiktaş 12- (2-1) ve 13-Gaziantep FK (3-0) maçlarında bulduğu skora devam edemedi. 1xbet erişim

Antalya'nın deplasmanda oynadığı maçın ardından Hatay'ın filelerini de geçen Cornelius, sezonun ilk golünü Altay'a atmak ve üst üste üçüncü maçında gol sevincini yaşamak istemektedir. 1xbet Android indir

Andreas Cornelius Kimdir?

Andreas Cornelius, 16 Mart 1993'te doğdu Danimarka'nın Kopenhag kentinde forvet olarak oynayan ve Danimarka milli takımı içinde oynuyor ve oynamayan devam etmektedir. Sol ayağıyla oynayan Cornelius, 2010 yılında Kopenhag takımın da oynamaya başlamıştır.

Forvet alanında, 2013 yılında 8.7 milyon euro karşılığında Cardiff'e transfer olmuştu. Cardiff'te forma giyecek pek fazla fırsat bulamayan Andreas Cornelius, bir yıl sonra 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Kopenhag'daki eski kulübüne dönmüştü.

Futbolseverlerin transfer planlarken yakından takip ettiği isimlerden biri de Andreas Cornelius. Andreas Cornelius, Danimarka milli takımında 300'den fazla maçta forma giydi, kariyerinde 84 gol attı ve 59 maçta 14 gol kaydetmişti.

Andreas Evald Cornelius şimdi, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forvet alanında oynayan Danimarkalı millî futbolcudur.