TÖTM'de Ressam Hemşireler Sergi açtı

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Hemşirelik Haftası etkinlikleri çerçevesinde hemşireler tarafından yapılan ' Hemşire Sanat Sergi' eserleri beğeniye sunuldu.

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  • 12.05.2022 15:54
  • Güncelleme: 12.05.2022 18:05
TÖTM'de Ressam Hemşireler Sergi açtı
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan Hemşire Sanat Sergi’sinin açılışına İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz ve çok sayıda sağlık çalışanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hemşireliğin zor bir meslek olduğuna değinerek, “ Hemşirelik çok zor bir meslek ama çok insanlar için vazgeçilmez bir meslek insanlara direkt dokunuyor ve insana hizmet ediyor. Hemşirelik çok önemli bir alan zor bir alan. Bugünkü program şunu gösteriyor hemşire arkadaşlarımız sadece tedavi hizmetleri, sağlık hizmetleri ile ilgili değil çok güzel hobileri, sanat eserleri de ürettiklerini gösteriyor” dedi.

Başhekim Doç. Dr. Adli Başkıran ise sanatla ilgilenen hemşirelerin eserlerinin yer aldığı serginin ilk kez düzenlendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkıran, “ Hemşirelik özveri isteyen bir meslek, karşısında gözlerinin içerisine bakıp yardım isteyen ama ağzını açamayan insanlar olacaktır. Böyle bir durumda sevgi, şefkat ön plana çıkacaktır. İlkini düzenlediğimiz bu sergimizde doğasında sanat, sevgi ve hoşgörünün barındırdığı göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hemşirelik Hizmet Müdürü Leyla Kılıç ise, sağlık sisteminin bel kemiği olan hemşirelerin aynı zamanda sanatkar olduğunu ifade ederek, “ Sağlık sisteminin en kalabalık ekip üyesi ve sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturan biz hemşireleriz. Aynı zamanda biz hemşireler birer sanatkarız. Çünkü hasta bakım sanatı gibi onurlu ve gönüllülük isteyen bir sanatı gönlümüzü, el becerimizi, emeğimizi kullanarak yapmaktayız” diye konuştu.

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Hasan Yağmur
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