Şuhut Belediyesinden çocuklara jest

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen parklarda gerçekleştirilen oyun grupları kurulumlarını yerinde inceledi.Şuhut ilçesi Cumhuriyet Parkında yapılan çalışmaları...

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • Güncelleme: 04.07.2018 18:05
Şuhut Belediyesinden çocuklara jest
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen parklarda gerçekleştirilen oyun grupları kurulumlarını yerinde inceledi.Şuhut ilçesi Cumhuriyet Parkında yapılan çalışmaları...
Malatya Gerçek Haber -

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen parklarda gerçekleştirilen oyun grupları kurulumlarını yerinde inceledi.

Şuhut ilçesi Cumhuriyet Parkında yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Bozkurt, işlemlerin daha da hızlandırılmasını istedi. Başkan Bozkurt, “Hayatımızın neşesi, geleceğimiz, umudumuz olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Çocuklarımız için her şeye değer düşüncesi ile onlar için yeni alanlar inşa etmenin gayretindeyiz. Belediye olarak bugüne kadar ilçedeki tüm parklarda oyun grupları inşa ederek çocuklarımızın park ve bahçelerde güzel vakit geçirmelerini sağladık. Hayatımızın anlamı evlatlarımızın huzurlu ve rahat vakit geçirmelerini sağlamak için çalışıyoruz. İlçemizdeki tüm parklarda vatandaşlarımız aileleri ve çocuklarıyla güzel vakit geçirebilecek alanlar inşa ediyoruz” dedi.

Başkan Bozkurt, her alanda çalışmaların yürütüldüğü ilçemizde çalışmaları gerçekleştiren belediye ekiplerine de teşekkür etti.
  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Malatya'da tombala baskını: 15 kişiye işlem yapıldı

Malatya’da tombala baskını: 15 kişiye işlem yapıldı

Önce darp, sonra gasp edildi

Önce darp, sonra gasp edildi

Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı

Malatya’da 3 ’torbacı’ tutuklandı

Malatya'da 14 mülteci yakalandı

Malatya’da 14 mülteci yakalandı

Malatya Büyükşehir entegre katı atık bertaraf tesisine ödül

Malatya Büyükşehir entegre katı atık bertaraf tesisine ödül

Başkan Güder gül fidanı dikti

Başkan Güder gül fidanı dikti

Çok Okunanlar
1
Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

Bilgi ve Erdem Öğrenci Topluluğu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

2
Öğretmenler Günü nedeniyle Başkan Gürkan'a ziyaretler

Öğretmenler Günü nedeniyle Başkan Gürkan’a ziyaretler

3
Fendoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı

Fendoğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı

4
Koronada yapay zekayla yüzde 98'lik teşhis başarısı

Koronada yapay zekayla yüzde 98’lik teşhis başarısı

5
Yeşilyurt'ta pazar yeri dualarla hizmete açıldı

Yeşilyurt’ta pazar yeri dualarla hizmete açıldı

6
Jandarma'dan KADES tanıtımı

Jandarma’dan KADES tanıtımı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'ndan İnönü Üniversitesine Ödül

10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı’ndan İnönü Üniversitesine Ödül

AK Parti 'den Başkan Gürkan'a teşekkür

AK Parti ’den Başkan Gürkan’a teşekkür

DAHA FAZLA
Malatya Ticaret Borsası sınıf yükseltti

Malatya Ticaret Borsası sınıf yükseltti

Üniversite çiftçi buluşması

Üniversite çiftçi buluşması

Milletvekili Tüfenkci, gençlerle bir araya geldi

Milletvekili Tüfenkci, gençlerle bir araya geldi

Battalgazi'deki yatırımlara tam not

Battalgazi’deki yatırımlara tam not

Şoförlere kış lastiği uyarısı

Şoförlere kış lastiği uyarısı