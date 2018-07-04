Şuhut Belediyesinden çocuklara jest

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen parklarda gerçekleştirilen oyun grupları kurulumlarını yerinde inceledi.

Şuhut ilçesi Cumhuriyet Parkında yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Bozkurt, işlemlerin daha da hızlandırılmasını istedi. Başkan Bozkurt, “Hayatımızın neşesi, geleceğimiz, umudumuz olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Çocuklarımız için her şeye değer düşüncesi ile onlar için yeni alanlar inşa etmenin gayretindeyiz. Belediye olarak bugüne kadar ilçedeki tüm parklarda oyun grupları inşa ederek çocuklarımızın park ve bahçelerde güzel vakit geçirmelerini sağladık. Hayatımızın anlamı evlatlarımızın huzurlu ve rahat vakit geçirmelerini sağlamak için çalışıyoruz. İlçemizdeki tüm parklarda vatandaşlarımız aileleri ve çocuklarıyla güzel vakit geçirebilecek alanlar inşa ediyoruz” dedi.

Başkan Bozkurt, her alanda çalışmaların yürütüldüğü ilçemizde çalışmaları gerçekleştiren belediye ekiplerine de teşekkür etti.