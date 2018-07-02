Şuhut Belediyesi parke taşı çalışmalarına tam gaz devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile ilçe merkezinde parke taşı yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen parke taşı yenileme çalışmaları,...

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  • Güncelleme: 02.07.2018 16:57
Şuhut Belediyesi parke taşı çalışmalarına tam gaz devam ediyor
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile ilçe merkezinde parke taşı yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen parke taşı yenileme çalışmaları,...
Malatya Gerçek Haber -

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatları ile ilçe merkezinde parke taşı yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen parke taşı yenileme çalışmaları, Büyük Cami güzergahında ekipmanların hummalı çalışmaları ile sürdürülüyor. Yetkililer, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve vatandaşların kullanımına sunulacağını kaydetti.

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