Şuhut Belediyesi parke taşı çalışmalarına tam gaz devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile ilçe merkezinde parke taşı yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen parke taşı yenileme çalışmaları,...

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatları ile ilçe merkezinde parke taşı yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen parke taşı yenileme çalışmaları, Büyük Cami güzergahında ekipmanların hummalı çalışmaları ile sürdürülüyor. Yetkililer, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve vatandaşların kullanımına sunulacağını kaydetti.