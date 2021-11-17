Steam Platformunda Neler Yapılabilir?

PC oyuncuları için en çok tercih edilen Steam platformu içerisinde binlerce oyuncu ile tanışabilir, arkadaşlık kurabilir ve bir takım halinde oyunlara giriş yaparak arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

Kutulu oyunlardan sıkılan insanların artık dijital kopyalar sayesinde hızlıca oyunlar edindiğini bildiğimiz bu zamanlarda internet teknolojisi, insanlara birebir olarak bu oyunları servis ediyor. Günümüzde bu şekilde satın alacağınız pek çok oyun bulunuyor ve Steam ortamında bu oyunları satın alabilirsiniz.

Dijital oyun platformu olan Steam'de birbirinden farklı oyunları indirmek için oyun pinleri dediğimiz cüzdan kodlarını kullanabilirsiniz. Banka kartı veya kredi kartıyla alışveriş yapabileceğiniz güvenilir internet sitelerinden biri olan Oyunfor üzerinden sizlerde Steam cüzdan kodu satın alabilirsiniz ve Steam cüzdanınıza bakiye yükleyebilirsiniz. Her zaman farklı ve alternatif oyunlar bulabileceğiniz platformlardan biri olan Steam Platformu ile istediğiniz güncel oyunlara ulaşabilir, en iyi şekilde hem kendiniz hem de çocuklarınıza için vakit geçirilebilecek eğlenceli ortamlar yaratabilirsiniz.

Steam’in yetkili dijital hediye kartı satış sitesi olan Oyunfor’da sadece steam cüzdan kodu değil, site üzerinden popüler oyunların, oyun içi alışverişlerinde kullanılan Lol RP, Knight Online GB, Free Fire Elmas ya da Pubg Mobile UC gibi para birimlerine ulaşabilirsiniz.

Örneğin; LOL’deki karakterinizi geliştirmek, büyütmek, kostüm, item satın almak ya da diğer ek özelliklerden faydalanmayı istediğinizde de LOL RP paketlerini kullanabilirsiniz.