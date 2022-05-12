Starinci Mayo - Türkiye'nin En Kaliteli Tesettür Mayoları

Starinci mayo 2001 yılından beri plaj kıyafetleri sektöründe var olan, tatile gitmeden önce ziyaret edebileceğiniz başarı online platformlardan biridir. Geniş ürün yelpazesi ve kaliteli modelleriyle dikkat çeken marka, tamamlayıcı deniz aksesuarları ve tesettür mayolarıyla ön plana çıkar. Tam tesettür mayolardan, yarı tesettür mayolara; pareolardan, bone ve eşarba kadar birbirinden özel ürünleri aynı çatı altında toplayan Star İnci, farklı tarz ve beğenilere hitap eder. Hem çocuk hem de tesettür giyim için hizmet veren marka, kullanıcı memnuniyetini önemser. Bu yüzden sezonun en gözde modellerini bir araya toplayarak yaz aylarında fark yaratmanızı sağlar. Siz de özgün ve yaratıcı tasarımlı onlarca modeli Starinci mayo aracılığıyla ulaşabilir, tarzınızı yansıtacak ürünlere sahip olabilirsiniz.

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Tesettür mayolar muhafazakar giyim anlayışına uygun olarak üretilen tasarımlardan oluşur. Yaz modasına uygun renk ve desenlere sahip olan mayolar plaj modasına eşlik etmenizi sağlar. Alanında uzman tasarımcılar tarafından dizayn edilen modeller, farklı kumaşlardan yapılır. Tesettür mayoların daha rahat ve esnek olması için farklı kısımları farklı kumaşlar ile üretilir. Sudan çıktığınız andan itibaren kurumaya başlayan modeller, pantolon, tayt, büstiyer, tunik gibi farklı giyim ürünlerinden meydana gelir. Yeni nesil tasarımlara yer veren Star İnci, yüzmeyi seven tüm kadınlar için en özer parçaları aynı çatı altında toplar.

Tam Kapalı Mayo Çeşitleri

Tarzınızı yansıtan şık ve modern tam tesettür mayolarla, plaj stilinize yeni bir soluk getirebilirsiniz. Muhafazakar giyim anlayışıyla tasarlanan tam kapalı mayolar, geniş bir ürün yelpazesi sunar. Vücut hatlarının tamamını kapatan modeller, alt, üst ve boneden oluşan tam kapalı tesettür mayo çeşitleri hem sportif hem de klasik tasarımlardan oluşur. Havuzda veya denizde rahatlıkla giyebileceğiniz mayolar, tatilinizi çok daha keyifli geçirmenizi sağlar. Bu sezon sıklıkla kullanılan tam kapalı boğazlı ve fermuarlı mayolar, sportif görünümü ile ön plana çıkar. Mayoların üzerinde yer alan sim, taş ve pul detayları, şıklığınızı ön plana çıkarır. Simli tam kapalı mayolar, şık tasarımları ile plaj modasına yön verir. Elbiseli ve tunikli tam kapalı mayolar, tesettürlü kadınlar için farklı alternatifler sunar. Özellikle elbiseli tam kapalı mayolarda kuşak kullanılır. Bu sayede mayoların su üzerine çıkmasını engeller. Kullanışlı ve kaliteli tam kapalı mayolara Star İnci’de bulabilirsiniz.

Yarı Kapalı Tesettür Mayolar

Deniz veya havuzda bikini ve mayolardan daha kapalı giyim ürünlerine ihtiyaç duyan yarı tesettür mayolar, bel ve basen bölümünü kapatır. Çiçek desenleri ve geometrik çizimleriyle ön plana çıkan yarı kapalı mayolar, farklı renk skalasına sahiptir. Açık renklerden kapalı renklere kadar pek çok seçenek, farklı cilt renklerine sahip kadınlara sunulur. Beyaz tenli kadınların kahverengi, lacivert, siyah gibi kapalı tonlu modelleri tercih etmesi önerilir. Kapalı cilt tonuna sahip kadınlar ise parlak ve açık renkli yarı kapalı mayoları tercih edebilir. Vücut hatlarını belli etmeyen tam kapalı tesettür mayolar, volan, fular ve pelerin gibi ek aksesuarlara sahiptir. Pelerinli modeller, vücuttaki fazlalıklarını örten yapısı ile ön plana çıkar. Volan ve fularlı modeller ise modern yapısı ile dikkat çeker. Plaj çantalarının olmazsa olmazı yarı kapalı mayolara Star İnci aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Çocuk Tesettür Mayo Çeşitleri

Yüzmeyi seven çocuklar, renkli ve sevimli mayolarla yaz tatilini çok daha keyifli geçirir. Çocukların hassas teni için özel olarak üretilen mayolar, hayvan motifleri ve doğa renkleri ile dikkat çeker. Starinci mayo güvencesiyle üretilen çocuk tesettür mayo modelleri, elastik yapısı sayesinde çocukların hareket alanını kısıtlamaz. Hafif yapılı tasarımlar ağırlık hissi yaratmaz. Üstelik gelişmiş teknoloji ile üretilen çocuk tesettür mayolar, sürtünmeyi azaltan yapısı ile su altında daha hızlı hareket etmenizi sağlar. Çocuk tesettür mayolar uzun veya kısa taytlara sahiptir. Üzerinde yer alan tunikler, fırfır, pile ve büzgü detaylarına sahiptir. Özellikle etekli tunikler çocukların severek kullandığı modellerdendir. Elbise görünümlü ve rahat modelleri Star İnci’de bulabilir, çocuklarınızı mutlu edecek çocuk tesettür mayolarla onları sevindirebilirsiniz.

Trendlere Uygun Tesettür Mayo Renkleri

Yarı ve tam kapalı tesettür mayolar, sezona uygun renkleri ile modaya eşlik eder. Parlak sarılardan soft tonlara kadar pek çok alternatif, şıklığınıza şıklık katmanızı sağlar. Tek renk modellerin yanı sıra çift ve renkli tonların bir arada bulunduğu tesettür mayolar da bulunur. Karışık renkli modeller birbiriyle uyumlu renk tonları ile uyumlu kombinasyonlar oluşturur. Her rengin kendine has duruşu vardır. İç göstermeyen modeller, kaliteli kumaşları sayesinde renk solması yapmaz. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalan tesettür mayolar, kaliteli ve güneşe karşı dayanıklı yapıları sayesinde canlılığını muhafaza eder. Bu sayede sevdiğiniz Star İnci tesettür mayoları uzun ömürlü olarak kullanabilirsiniz.

Avantajlı Tesettür Mayo Fiyatları

Birbirinden güzel tesettür mayolar, farklı kumaş ve tasarımlara sahiptir. Dalgıç, paraşüt gibi farklı kumaş yapıları dokuma ve likralı olarak değişiklik gösterir. Klasik ve sportif tarzlara hitap eden modeller, farklı yaş gruplarına uygun olarak tasarlanır. Çocuklar ve yetişkinler için özel olarak üretilen tesettür mayolar, içinizdeki ışığı dışarı yansıtır. Tasarımlarda yer alan fermuar, cep ve taş detayları fiyatta farklılığa neden olabilir. Ürünler üzerine eklenen her bir aksesuar çift dikiş yöntemiyle üretilir. Bu sayede kolay kolay deforme olmaz. Üstelik tesettür mayo dikişleri içten ve görünmeyecek şekilde dikilir. Uygun tesettür mayo çeşitlerine Starinci mayo ile ulaşabilir, yeni sezon kaliteli mayolara avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.