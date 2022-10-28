Sporun Zirvesi Antalya'da Yapıldı

Türkiye'nin düzenlediği Avrupa Konseyi Spor Bakanları 17. Konferansı Antalya'da devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da dünkü oturumda konuştu. Bakan Kasapoğlu, Avrupa'nın en fazla genç nüfusa sahip ülkesinin bakanı olarak spor bakanlarını Antalya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Spor politikalarımızın, mevzuatımızın ve uygulamalarımızın uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak uygulanmasına büyük önem veriyoruz. EPAS (Genişletilmiş Kısmi Spor Sözleşmesi) 2020 Üye olduk Avrupa Konseyi ile spor alanında ilişkilerimizin seviyesi sevindiricidir. Deneyimleri ve iyi uygulamaları paylaşmak için Avrupa ülkeleriyle güçlü işbirliği ve iletişimi çok önemli görüyoruz." 1xbet mobil Gelecek tahminlerimizi bu iki temel değere dayandırmak için yeni yollar bulmalıyız. Yeni fırsatlar yaratmalı ve bunlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalıyız. Fikir ayrılıkları yerine ortak hedeflere odaklanılmalıdır. Birlikte attığımız güçlü adımların, sporu insan hakları çerçevesinde daha kapsayıcı ve uluslararası standartlara uygun hale getireceğine inanıyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyi Spordan Sorumlu Bakanlar 17. Konferansı'nda Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf ve Vakıfbank ve kadın voleybol milli takımı teknik direktörü Giovanni Guidetti ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, İtalya'nın Milan takımında uzun yıllar forma giyen ve Mart ayında Müslüman olacağını açıklayan Clarence Seedorf'la çok ilgilendi. Bakan Kasapoğlu, Clarence Seedorf'u Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımlarından dolayı kendisine teşekkür etti. Seedorf, başarılı ev sahipliğinden dolayı Bakan Kasapoğlu'nu da tebrik etti. Görüşmenin ardından Bakan Kasapoğlu, Seedorf'a bir futbol topu hediye ederken, eski Hollandalı futbolcu Kasapoğlu'na teşekkür ederek topu kısa bir süre bacağından sektirdi.