Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin başarılı Bocce takımı sporcuları, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'a Türkiye Şampiyonluğu sözü verdiler.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 12.05.2022 13:54
  • Güncelleme: 12.05.2022 18:03
Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Doğanşehir Belediyesi tarafından destek verilen Doğanşehir Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu Lisesi, il geneli okul sporları müsabakalarında İl birinciliği ve Adıyaman’da yapılan yarışmada Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi kız ve erkek Bocce takımlarında bölge birinciliği alan ve Türkiye Birinciliği için Aydın’da yarışmaya katılacak olan öğrenciler ve okul idaresi Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ’u ziyaret ettiler.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ziyarette yaptığı konuşmada, "Her zaman, sporu spor olarak yapan gençlerimizin yanında olduk ve olmaya devam ederek destek vereceğiz. Kıymetli öğrencilerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Doğanşehir ilçesinin başarılı Bocce takımı sporcuları, Başkan Zelyurt’a Türkiye Şampiyonluğu sözü verdiler.

galeri
Hasan Yağmur
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
1 kare fotoğraf için 6 saat tırmandı

1 kare fotoğraf için 6 saat tırmandı

Bayan futbolculardan Başkan Güder'e 2.Lig sözü

Bayan futbolculardan Başkan Güder’e 2.Lig sözü

Başkan Gürkan Ankara'da yoğun temaslarda bulundu

Başkan Gürkan Ankara’da yoğun temaslarda bulundu

Başkan Güder: 'Senede bir gün değil her gün yanlarındayız'

Başkan Güder: “Senede bir gün değil her gün yanlarındayız”

Gündüzbey Sosyal Tesislerinin yapımında sona gelindi

Gündüzbey Sosyal Tesislerinin yapımında sona gelindi

Milletvekili Fendoğlu'ndan Yeni Cami talebi

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Cami talebi

Çok Okunanlar
1
Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı

Hamit Fendoğlu, mezarı başında dualarla anıldı

2
Malatya Ticaret Borsası'nın geleneksel iftar yemeği

Malatya Ticaret Borsası’nın geleneksel iftar yemeği

3
Keskin, 'Taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza sunduk'

Keskin, “Taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza sunduk”

4
Başkan Sadıkoğlu: 'Kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli'

Başkan Sadıkoğlu: “Kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli”

5
Malatyalı Genç İş Adamı Çağrı Avcu, Malatya'ya Yatırımlarımız Devam Edecek

Malatyalı Genç İş Adamı Çağrı Avcu, Malatya’ya Yatırımlarımız Devam Edecek

6
Güder, başarılı sporcularla buluştu

Güder, başarılı sporcularla buluştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9'ncu Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı 13 Mayıs'ta başlıyor

9’ncu Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı 13 Mayıs’ta başlıyor

TÖTM'de Ressam Hemşireler Sergi açtı

TÖTM’de Ressam Hemşireler Sergi açtı

DAHA FAZLA
Vali Aydın Baruş, Isparta Valiliğine atanmasını değerlendirdi

Vali Aydın Baruş, Isparta Valiliğine atanmasını değerlendirdi

Yeşilyurt'ta trafik haftası etkinlikle kutlandı

Yeşilyurt’ta trafik haftası etkinlikle kutlandı

'Kalede Çilek Kadın Elinde Yetişecek' Projesi devrede

“Kalede Çilek Kadın Elinde Yetişecek” Projesi devrede

Başkan Sadıkoğlu: 'Bölgemizdeki ilk Model Fabrikayı kuruyoruz'

Başkan Sadıkoğlu: “Bölgemizdeki ilk Model Fabrikayı kuruyoruz”

Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü

Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü