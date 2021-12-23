Son Dakika! Galatasaray'ın Büyük İsyanı!

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  • Güncelleme: 23.12.2021 00:52
Son Dakika! Galatasaray'ın Büyük İsyanı!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'un konuğu olacak Galatasaray'ın morali bozuktu. Sarı-kırmızılı takımın oyuncuları sonunda yöneticilere kazan kaldırdı. Burak Elmas'ın birçok yıldız futbolcuyla görüştü. Galatasaray'daki isyanın nedeni... Canlı Casino Siteleri   

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Adana Demirspor ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın oyuncularının karşılaşmada morallerinin bozulduğu belirdi. Başkan Burak Elmas'ın oyuncularla görüştüğü ve onlara isyan çıkan olayda söz verdi. Casino Bonusları    

Aylardır Maaş Alamayan Futbolcular Betboo Casino   

Galatasaraylı futbolcular aylardır maaşlarını alamadıklarını söyleyerek isyan etti. Sarı Kırmızılılar'ın oyuncularının aylardır ödemeleri yapılmadığı için çalışmayı bıraktığı ve ciddi bir huzursuzluk olduğu öğrenildi.

Takımın sadece birkaç isminin ödendiği söylentileri onları daha da üzdü. Spesifik olarak, yabancı oyuncular sözleşmelerine göre kısa bir süre için ücret alırken, yerliler onlardan çok daha geç ücret alıyor. 

Maaşlar İçin Verilen Ödeme Süresi Çok Uzun

Başkan Burak Elmas, oyuncularla yaşanan sorun nedeniyle Pazar günü Florya Metin Oktay tesisini ziyaret ederek oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdi. Elmas'ın son ödeme için Mart ayına kadar süre vermesinin ifadesi, sarı- kırmızılılar pek hoş olmadı. Geç ücret alan yerli futbolcuların olumsuz etkilendiği ve döviz kurundaki dalgalanmalara tepki gösterdiği öne sürüldü.

Yabancı Futbolcuların Maaşları Dudak Uçuklattı 

Portekiz milli takımı Famalicao'ya kiralanan ancak kadroda yer alamayan Assunçao'nun Sarı Kırmızılılardaki geliri, çoğu Türk futbolcuyu geride bıraktı. Yılda 450 bin Euro kazanan ve kadroda Türklerin üzerinde yer alan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun geliri futbol dünyasında konuşulmaya başlandı. Saha sonuçları iyi olmadığından Galatasaray'daki ekonomik krizin sonucunun ne olacağı merak edilmektedir.

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