Soğan Tohumu Nasıl Ekilir? Soğan Tohumu Ne Zaman Ekilir?

Beyaz soğan tohumu, yeşil soğan tohumu, kırmızı soğan tohumu başta olmak üzere birçok farklı soğan tohumu çeşidi bulunur.

Soğan tohumu ekimi yapılmadan önce tohumun nemli bir bez içerisinde ortalama 2-3 saat civarı beklemesi, tohumun çimlendirme yüzdesini artırır.

ekimi yapılmadan önce tohumun nemli bir bez içerisinde ortalama 2-3 saat civarı beklemesi, tohumun çimlendirme yüzdesini artırır. Ekim yapılacak toprağın ısısının ortalama 10-20 derece arasında olması soğan tohumu için idealdir.

Soğan tohumunu bir kapta veya viyollerde çimlendirmeyi düşünüyorsanız viyolin veya kabı, üst seviyesine 1 cm kalana kadar ince elenmiş toprak ve torf karışımından oluşan toprakla doldurmanız gerekir.

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra toprağı nemlendirmeniz ve ardından soğan tohumlarını toprağa yerleştirip kalan kısmı da aynı toprakla doldurmanız gerekir.

Soğan tohumu 0,5-1 cm arasında ekim derinliğine sahip olmalıdır.

Sıra üzeri için 20-30 cm arasında derinlik bırakmanız gerekmektedir.

Soğan tohumu ekim işlemi sona erdikten sonra yüzey toprağın üstü streç film kullanılarak kapatılmalıdır.

Soğan tohumu genellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında ekilmekte olup soğan tohumunun kalitesi ve ekiminde dikkat edilmesi gerekilen kriterler hasadın verimliliği için önemlidir. Soğan tohumu toprağa ekimi yapıldığından itibaren 6-10 gün sonra çimlenir. Soğan tohumunun bulunduğu toprağın her gün düzenli bir şekilde sulanması gerekir. Bu sulama sırasında en önemli kriter toprağın çamur haline gelmemesidir. Eğer toprak çamur haline dönüşürse aşırı sulama nedeniyle soğan tohumları çürüyebilir.