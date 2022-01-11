Şire pazarı esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti

Kuru kayısı ticaretinde dünyada önemli bir yere sahip olan Malatya'da inşaatı devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezi önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Verdiği desteklerden dolayı şire pazarı esnafları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

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  • 11.01.2022 14:33
  • Güncelleme: 11.01.2022 14:33
Şire pazarı esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Kuru kayısı ticaretinde dünyada önemli bir yere sahip olan Malatya’da inşaatı devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezi önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Verdiği desteklerden dolayı şire pazarı esnafları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ziyarette şire pazarı esnaflarıyla bir süre görüşen Başkan Gürkan, yapımı devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile ilgili çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Kaynarca Mahallesi Muhtarı ve Şire Pazarı Esnafı Mehmet Güner, şire pazarı esnafına daha sağlıklı, daha güvenilir ve çevresiyle daha geniş bir yer tahsis ettiği için esnaflar adına Başkan Gürkan’a teşekkür ettiğini söyledi. Şire Pazarı esnaflarını misafir etmekten dolayı onur duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bizim amacımız, şehrimizde faaliyet gösteren bütün ticaret erbapları ve bütün ticari sektörler için iş hacmine ve işlevine uygun güzel mekânları esnaflarımızın hizmetine sunmak bizim birinci görevimizdir. Bu anlamda dünyanın kayısı üretim merkezi olan Malatya’ya yakışır ve yaraşır bir Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin kurulması kaçınılmazdı. Mevcut şire pazarına dışarıdan bir misafirimiz geldiğinde götüremiyorduk. Çünkü bu alandaki şartların namüsait olması, sosyal tesislerin eksikliği esnaflarımızın işlerini sağlıklı bir şekilde yapmalarına engel oluyordu. Şu anda yeni tahsis ettiğimiz yerde ve bütçelerine uygun bir mahiyette dünya kayısı merkezi yapılıyor. Esnafımızda yeni alanda yerlerini alarak ilgili firmaya ve bizim yetkililerimize iletmişler. İnşallah Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde esnafımız ailelerine ve Malatya’mıza güzel hizmetlerini sunacaklar. Hizmetlerimizin Malatya’mıza ve ticaret yapan esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Şire Pazarı esnafları, dünya kayısı ticaret merkezi çalışmalarından dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür plaketi takdim ettiler.

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Mete KURTCEBE
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