SEO Kitabı ile SEO Öğrenmeyen Kalmayacak

Web sitelerinin ve markaların dijital ortamdaki görünürlüğü açısından en önemli kavramlardan biri SEO ’dur. Atalay Sıdar tarafından kaleme alınan SEO 101 kitabı ise uygulamayla SEO çalışması imkanını sağlayan ilk ve tek SEO kitabı olma özelliğine sahiptir. Bu işe yeni başlayan ve SEO’yu tüm ayrıntılarıyla öğrenmek isteyen kişiler de SEO hakkında bilgisini derinleştirmek isteyen kişiler de SEO kitabı ndan fayda sağlayabilirler.

SEO 101 kitabı . “SEO’yu nasıl daha iyi anlayabilirim” ve “Kendi SEO projemi nasıl yönetebilirim” sorularının yanıtlarını verme amacıyla son derece yalın bir anlatımla ve detaylı bir şekilde kaleme alınmıştır. SEO 101 kitabının içinde kapsamlı bir şekilde yer alan konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir:

Google algoritmaları,

SEO uyumlu web sitesi teması belirlenmesi,

Domain ve hosting seçimi,

WordPress ile SEO uyumlu web sitesi tasarımı,

Anahtar kelime analizi ve belirlenme süreci,

On Page SEO çalışmaları,

Yandex & Google Webmaster Tools rehberi,

Rakip site analizleri,

Yandex Metrica & Google Analitik,

Off Page SEO,

SEO Tools.

On-Page SEO (Site İçi SEO) Nedir?

On-Page SEO temel olarak web sitesinin içeriden optimize edilme süreci olarak tanımlanabilir. Web sitesinin hem internet kullanıcılarına hem arama motoru tarayıcılarına hitap edebilmesi için başlık etiketleri ve meta açıklama dahil olarak sayfa içeriğine ve HTML kaynak kodlarına odaklanıldığı bir süreçtir. Site içi SEO çalışması sayesinde arama motoru botlarının web sitelerinin içeriğinin ne hakkında olduğunu daha kolay analiz etmesi ve ilgili arama sorgularını dizine ekleyebilmesi için sayfa süzenlenir.

Google web sitelerinin içeriklerini, sayfalarını ve kalitelerini değerlendirmek için E-A-T (expertise, authoritativeness ve trustworthiness) yani uzmanlık, yetki ve güvenilirlik çerçevesini kullanır. Google’ın önceliği her zaman için güvenilir web sitelerinden ve güvenilir yazarlardan gelen yüksek kaliteli içeriklerdir. Bu nedenle web sitelerinin arama motoru sıralamalarında üst sıralarda listelenmek için söz konusu kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Web sitelerinde paylaşılan içeriklere ilgili anahtar kelimeleri yerleştirmek, arama motoru algoritmasının ne tür bilgiler aradığının belirlenmesi aşamasında çok etkilidir. Web sitesi özelinde hedef anahtar kelimelerin bulunması ve bu çerçevede içeriklerin oluşturulması için Google Keyword Planner ya da Ahrefs Keyword Explorer gibi SEO araçlarından faydalanılarak anahtar kelime araştırması yapılabilir. Google’ın içeriklere aşırı bir şekilde anahtar kelime doldurulması karşısında uyguladığı cezanın söz konusu olmaması için anahtar kelime dağılımı konusunda doğallık sağlanmalıdır.

Kullanıcıların arama motoru sonuç sayfaları tıklamalı bağlantı şeklinde görülür. Web sayfalarının başlık etiketleri sayfanın, kullanıcının yaptığı arama ve bu aramanın amacıyla ilgi düzeyini gösterir. İyi yazılan başlıklar daha fazla tıklama sağlama yoluyla web sitelerine daha fazla organik trafik kazandırır. Buna ek olarak Google gibi arama motorları anahtar kelimelerin doğru bir şekilde kullanıldığı, kısa ve öz başlıkları tercih eder. Bu kriterleri karşılayan içerikleri organik arama sonuçlarında daha üst sıralarda listeler.

İçeriklerin başlık etiketleri kullanılarak parçalar ayrılması kullanıcı deneyimini iyileştirdiği gibi web tarayıcılarının sayfa dizinine eklenmesini de kolaylaştırır. Kullanıcılar internet üzerinde arama yapmak istedikleri terimleri girdikleri zaman arama motoru bu etiketleri kılavuz olarak kabul ederek ilgili bilgileri listeler. Bu sayede ilgili web sayfalarının arama motoru sonuçlarında daha üst sıralarda listelenmesi sağlanabilir.

Görsel alt metni, web sitelerinin görüntüleyemediği belirli bir resmin tanımlanması yoluyla görme engelli kullanıcılara yardımcı olan özelliklerden biri olarak tanımlanabilir. Ekran okuyucular resmin açıklanması için alternatif metin bilgilerinden faydalanırlar. Arama motoruna söz konusu görselin ilgili web sayfalarındaki değerli bir içeriğin parçası olduğunun bildirilmesiyle Google görsel arama sonuçlarında görünebilir ve sayfa için ek sıralama fırsatı sağlanabilir.

Sayfa başlığı ve URL’le birlikte Snippet olarak görülen SERP’lerdeki sayfaların kısa açıklamasını meta başlığı ifade eder. Anahtar kelimeleri içeren meta açıklamalar sayfanın sağladığı bilgilerin en doğru şekilde tanımlanmasında önemli bir rol üstlenir. İyi bir meta açıklaması, içeriğin kullanıcının amacını karşıladığı durumlarda daha fazla tıklanma imkanı vermekle birlikte hemen çıkma oranlarının azaltılmasında da rol oynayabilir.

Off-Page SEO (Site Dışı SEO) Nedir?

Site dışı SEO çalışmaları web sitesinin arama motoru sonuçlarındaki sıralamalarını iyileştirme amacıyla web sitesinin dışında gerçekleştirilen her tür faaliyeti kapsar. Arama motoruna hedef kitlelerin bir web sitesini, işletmeyi ya da ürünü ne kadar algıladığına dair bir gösterge verir. İyi yapılandırılan site dışı SEO stratejisi web sitesinin sayfa yetkisini artırması ve arama sonuçlarında daha iyi sıralamalar almasında önemli bir rol üstlenir. Bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken pek çok site dışı SEO unsuru vardır.