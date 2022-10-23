Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım İçin Mevlit Okutuldu

2020 yılında Hakkari Çukurca'da bölücü terör örgütüyle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım için mevlit okutuldu.

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  • 23.10.2022 22:12
  • Güncelleme: 23.10.2022 22:12
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım İçin Mevlit Okutuldu
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya İl Merkezinde yer alan bir düğün-mevlit salonunda düzenlenen mevlide, Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Personel Başkan Vekili Albay Serkan İçöz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Şehit ve Gazi Dernekleri, Şehidimizin babası Latif Büyükyıldırım, annesi Münevver Büyükyıldırım, kardeşi Yunus Emre Büyükyıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Hasan Yağmur
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