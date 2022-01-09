Şehit Mehmet Çelik İçin Mevlid-i Şerif Okundu

Diyarbakır İli Lice Kırsalında şehit olan J. Uzm. Çvş. Mehmet ÇELİK için şehadetinin sene-i devriyesinde Mevlid-i Şerif okundu.

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  • 09.01.2022 15:01
  • Güncelleme: 09.01.2022 15:01
Şehit Mehmet Çelik İçin Mevlid-i Şerif Okundu
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

09 Ocak 2021 günü Diyarbakır İli Lice Kırsalında icra edilen Terörle Mücadele Harekâtı sırasında BTÖ mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanarak şehit olan J. Uzm. Çvş. Mehmet ÇELİK için şehadetinin sene-i devriyesinde  ailesi tarafından Mevlid-i Şerif ve  Kuran-ı Kerim okundu. Mevlid-i Şerif, İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından okunan dualarla sona erdi.

Mevlid-i Şerif programına Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Şehit ve Gazi Dernek Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidimizin ailesi ve yakınları katıldı.  
 

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Mete KURTCEBE
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