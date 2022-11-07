Şehit Erkuş için mevlit okutuldu

Mevlide, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Şehit ve Gazi Dernekleri, Şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mevlit, okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın yaptığı dua ile sona erdi.

Mevlit sonrası Vali Şahin ve beraberindekiler, şehidin babası Niyazi Erkuş, annesi Suna Erkuş ve şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.