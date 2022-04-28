Şefkat Eli Arama Kurtarma Tatbikatları İle Her An Göreve Hazır

Doğal afetler karşısında vatandaşların daha bilinçlenmesi konusunda üstün çaba sarf eden Şefkat Eli, arama kurtarma operasyonlarında gösterdiği başarıları ile de adından söz ettiriyor. En çaresiz kalınan anlardan olan afetzede olmak, yardımlaşmanın ve birlik olmanın değerinin anlaşıldığı günlerden biridir.

Felaket anında kişilerin en sevdiklerini bile gözlerin görmediği anlarda profesyonel bir organizasyon çatısı altında ellerin uzatılması zorda kalanların az da olsa ümidini yeşertiyor. Kurulduğu ilk günden itibaren insani ihtiyaçlar ve zorlukları kolaylaştırmak amacını güden Şefkat Eli deprem, sel ve yangın gibi ürkütücü afetlerde gerekli müdahaleyi zamanında gerçekleştirmek için her türlü özveride bulunuyor. Dernek üyelerimiz birçok alanda faaliyet gösterirken, su kuyusu açtırmak için toplanan bağışlar ihtiyaç alanlarına ulaştırılarak herkesin temiz su haklarını ellerine veriyor.

Şefkat Eli İle Arama Kurtarmada Gelinen Son Nokta Nedir?

Doğal afetlerden kaçınmak zor olsa da, sonuçlarını insanlık için iyileştirmek ve can kayıplarının önüne geçmek gerçekleştirilebilir umutlardan biridir. Afetlerin türü ya da yıkımı ne olursa olsun her daim üstlendiği görevi yerine getirmek için hazır olan Şefkat Eli, kaybolan ve ölen kişilerin hızlıca bulunması için profesyonel çerçevede hizmet veriyor. Amacı daha yaşanılabilir bir toplum olan derneğimiz kurban bağışı yapmak isteyen insanlara da vesile olarak yardımların gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlıyor.

Deprem Arama Kurtarmada Şefkat Eli Ne Kadar Etkili?

Kaçınılmaz gerçeğimiz olan depremin sonuçlarını hafifletici hedeflere sahip olan Şefkat eli Derneği, günümüz koşulları doğrultusunda aldığı önlem ve çalışmalar ile arama kurtarma operasyonlarına her zaman hazırlıklı olarak gardını almış durumdadır.

Yeterli deneyime ve donanıma sahip olması amaçlanan arama kurtarma ekiplerinin sürekli gerçeğe yakın tatbikatlar ile eğitilmesi, gerçek ihtiyaç anında yeterli desteğin verilmesini sağlayacaktır. Depremin derinden sarsıcı etkilerini hafifletmek ve değerli olan insan yaşamını hedef alan faaliyetlerimiz deprem sonrası zamanla yarışır nitelikte bir hizmet şekliyle karşılaşılmasını sağlayacaktır. Faaliyet alanlarımız sadece afet bölgeleri olmayıp, maddi olanakları yeterli olanların olmayanlara ulaştırmak istediği adak kurbanı gibi yardımları da içeriyor.

Daha detaylı bilgi için www.sefkateli.org.tr adresinden veya 444 33 50 iletişim numarasından derneğe ulaşabilirsiniz.