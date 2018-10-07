Sandıklı'da bir evde patlama: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

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  • Güncelleme: 07.10.2018 18:42
Sandıklı'da bir evde patlama: 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Malatya Gerçek Haber -

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hürmet Sokak no 7’de akşam saatlerinde Bünyamin Çelebi (61) isimli vatandaşın evinde sebebi bilinmeyen patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan komşular, 112 sağlık ekipleri ile emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Bünyamin Çelebi’yi Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Çelebi burada yapılan müdahalenin ardından Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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