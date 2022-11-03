Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Hatice Akbaş'ı Makamında Ağırladı

​İnönü Üniversitesi öğrencisi ve Milli Boksör Hatice Akbaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret etti.

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  • 03.11.2022 13:14
  • Güncelleme: 03.11.2022 21:27
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Hatice Akbaş'ı Makamında Ağırladı
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Hatice Akbaş’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Öğr. Gör. E. Hakan Öncü, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı, Milli Boksörün Antrenörü ve babası olan Kerem Akbaş da Rektör Kızılay’ı ziyaret etti.

Uluslararası Üniversiteler Spor Federasyonu (FİSU) tarafından Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde organize edilen The FISU World of Combat Sports 2022 bünyesindeki Dünya Boks Şampiyonası’nda 52 kg altın madalya elde eden İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hatice Akbaş, rektörlük makamında ağırlandı. 

Bu başarıda Türkiye adının yanı sıra İnönü Üniversitesi adının da dünya sıralamasında birinci sırada oluşunun öneminden bahseden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay şunları söyledi:

“Spora verdiğimiz destekleri sürdüreceğiz, Bayrağımızın yanında üniversite flamamızın da birincilik kürsüsünde yer alması çok önemliydi. Bu yılki başarılarının devamının da geleceğini umuyorum.”

Rektör Kızılay, üniversite tarihinde boks branşında bir ilk olan ve uluslararası müsabakalarda son dönemin en büyük başarısını elde eden Hatice Akbaş’ı tebrik ederek bu başarıda emeği ve desteği olan Dekan Prof. Dr. Cemal Gündoğdu’ya, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik’e, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Tunç’a, Antrenörü Kerem Akbaş ve Öğr. Gör. E. Hakan Öncü’ye teşekkürlerini iletti.

Dekan Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ise yeni ve eski milli sporcularının olduğunu bu yıl başarılarının daha ileri seviyelere geleceğini ve Hatice Akbaş Boks Salonu’nun kısa zamanda tam teşekküllü olarak hizmete açılacağını söyledi.

Görüşmenin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından Milli Boksör Hatice Akbaş ve Antrenörü Kerem Akbaş’a başarılarından dolayı tebrik ederek hediye takdim etti.

Haber Kaynağı: Dilanur Berktaş- Rabia Demir- Habibe Culum / İNÜHABER MERKEZİ

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Hasan Yağmur
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