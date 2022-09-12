Real Madrid Her Zamanki Gibi Kazanmaya Bildi

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 12.09.2022 16:28
  • Güncelleme: 12.09.2022 16:28
Real Madrid Her Zamanki Gibi Kazanmaya Bildi
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazananı olan Real Madrid İskoç ekibi Celtic ile karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda bulunan Real Madrid'den herhangi bir gol sesi olmadı. Böylelikle Celtic Park'ta ilk yarı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda İspanyol devi Vinicius Junior, Luka Modric ve Eden Hazard'tan goller geldi. 

Real Madrid İkinci Yarıda Kazandı 

Real Madrid ikinci yarıda kalitesini ortaya koyarak kazanmayı bildi. İkinci yarıda 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard gol atarak takımlarını 3-0 öne geçirerek 3 puanı kazandılar. Bu maçtan sonra Real Madrid RB Leipzig ile Celtic ise Shakhtar deplasmana gidecektir. 

Şampiyonlar Ligi Turnuvasının Doğru Adresi 

Her yıl düzenlenen Şampiyonlar Ligi her zaman çok fazla ilgi görmüştür. Spor severlerin heyecanını artıran Şampiyonlar Ligi maçları aynı zamanda spor bahisleri arasında yer alıyor. Spor bahislerine yer veren misliwin üyelerine her türlü spor müsabakaları yanı sıra casino oyunlarına da sahip. Bahis siteleri arasında en çok ilgi gören Misliwin sunduğu avantajlarla ön plana çıkıyor. Bahis sitesi güvenli ödeme seçenekleri konusunda 7/24 hizmet sunuyor. Güvenilir ve hızlı işlemler her zaman üyeler tarafından memnuniyetler karşılanıyor. Bu durum bahis sitesi misliwin şikayet alanında yer alan yorumlardan da anlaşılıyor. Ayrıca bahis sitesi canlı destek hizmetleri ile üyelerin sorunlarına çözüm de bulunuyor. 

Mete KURTCEBE
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeşilyurt Belediyesi'nin yeni nikah sarayında ilk nikah kıyıldı

Yeşilyurt Belediyesi’nin yeni nikah sarayında ilk nikah kıyıldı

Pütürge'nin çehresi değişiyor

Pütürge’nin çehresi değişiyor

Çocuklar kahvaltıda bir araya gelip eğlendi

Çocuklar kahvaltıda bir araya gelip eğlendi

Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına Basketbol Turnuvası Düzenlendi

Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına Basketbol Turnuvası Düzenlendi

İnönü'de YKS yerleşme oranları yüksek

İnönü’de YKS yerleşme oranları yüksek

Yeşilyurt'un tarihi sokakları turizme kazandırılıyor

Yeşilyurt’un tarihi sokakları turizme kazandırılıyor

Çok Okunanlar
1
Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına Basketbol Turnuvası Düzenlendi

Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına Basketbol Turnuvası Düzenlendi

2
Yeşilyurt'un tarihi sokakları turizme kazandırılıyor

Yeşilyurt’un tarihi sokakları turizme kazandırılıyor

3
AK Partili Çalık: 'Doğanyol'da 650 konut inşa edildi'

AK Partili Çalık: “Doğanyol’da 650 konut inşa edildi”

4
İnönü'de YKS yerleşme oranları yüksek

İnönü’de YKS yerleşme oranları yüksek

5
Malatya Büyükşehir'e bir ödül daha

Malatya Büyükşehir’e bir ödül daha

6
Yeşilyurt'ta Çayırköy ve Karahan arasına konforlu yol

Yeşilyurt’ta Çayırköy ve Karahan arasına konforlu yol

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilyurt'ta sinema akşamları film günleri

Yeşilyurt’ta sinema akşamları film günleri

Yeşilyurt'ta Çayırköy ve Karahan arasına konforlu yol

Yeşilyurt’ta Çayırköy ve Karahan arasına konforlu yol

DAHA FAZLA
Malatya Büyükşehir'e bir ödül daha

Malatya Büyükşehir’e bir ödül daha

Başkan Güder'den, Kur'an kursu öğrencilerine ilgi

Başkan Güder’den, Kur’an kursu öğrencilerine ilgi

Doğanşehir Belediyesine ödül

Doğanşehir Belediyesine ödül

AK Partili Çalık: 'Doğanyol'da 650 konut inşa edildi'

AK Partili Çalık: “Doğanyol’da 650 konut inşa edildi”

YÖK'ten, MTÜ'ye 'Turuncu Bayrak' ödülü

YÖK’ten, MTÜ’ye ‘Turuncu Bayrak’ ödülü