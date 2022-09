Real Madrid Her Zamanki Gibi Kazanmaya Bildi

Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazananı olan Real Madrid İskoç ekibi Celtic ile karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda bulunan Real Madrid'den herhangi bir gol sesi olmadı. Böylelikle Celtic Park'ta ilk yarı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda İspanyol devi Vinicius Junior, Luka Modric ve Eden Hazard'tan goller geldi.

Real Madrid İkinci Yarıda Kazandı

Real Madrid ikinci yarıda kalitesini ortaya koyarak kazanmayı bildi. İkinci yarıda 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard gol atarak takımlarını 3-0 öne geçirerek 3 puanı kazandılar. Bu maçtan sonra Real Madrid RB Leipzig ile Celtic ise Shakhtar deplasmana gidecektir.

