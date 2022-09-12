Real Madrid Galibiyetle Başladı
Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan ve bu ligde en fazla boy gösteren takımlardan olan Real Madrid, ilk hafta maçında Celtic'e konuk oldu. Real Madrid, zayıf rakibine şans tanımadı ve sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. İspanyollar, gruba 3 puanla başlarken, Celtic ilk maçında puanla tanışamadı. Sporsever misliwin giriş adresi üzerinden yüksek oranlardan bahis yaparak kazanç elde ediyor.
Real Madrid Celtic'e Konuk Oldu
İspanyolların dünyaca ünlü kulübü Real Madrid, Şampiyonlar Ligi ilk maçı için Celtic'le karşılaştı. Celtic Park'ta oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarı ise bambaşka bir Real Madrid vardı ve rahat bir galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından Real Madrid F grubuna 3 puanla başladı. Celtic ise ilk maç sonunda puansız kaldı.
İspanyollar İkinci Devre Açıldı
Celtic Park'taki maçın ilk devresinde gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 10.dakikasında genç yıldız Vinicius Junior takımını öne geçirdi. 22 yaşında futbolcunun attığı gol Real Madrid'e hareket getirdi. 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard skoru ilan eden golleri attılar. F grubunda favori durumundaki Real Madrid bir sonraki maçını Alman ekibi Leipzig ile yapacak. İlk maçını golsüz ve puansız tamamlayan İskoç temsilcisi Celtic'in rakibi ise Shakhtar olacak. Futbol heyecanı bahisle adeta ikiye katlanıyor. Sevilen bahis platformu misliwin yeni adres ile kazandırmaya devam ediyor.