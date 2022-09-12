Real Madrid Galibiyetle Başladı

Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan ve bu ligde en fazla boy gösteren takımlardan olan Real Madrid, ilk hafta maçında Celtic'e konuk oldu. Real Madrid, zayıf rakibine şans tanımadı ve sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. İspanyollar, gruba 3 puanla başlarken, Celtic ilk maçında puanla tanışamadı. Sporsever misliwin giriş adresi üzerinden yüksek oranlardan bahis yaparak kazanç elde ediyor.

Real Madrid Celtic'e Konuk Oldu

İspanyolların dünyaca ünlü kulübü Real Madrid, Şampiyonlar Ligi ilk maçı için Celtic'le karşılaştı. Celtic Park'ta oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarı ise bambaşka bir Real Madrid vardı ve rahat bir galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından Real Madrid F grubuna 3 puanla başladı. Celtic ise ilk maç sonunda puansız kaldı.

İspanyollar İkinci Devre Açıldı