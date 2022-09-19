Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 20 yıldır hizmet veren Girişimsel Radyoloji Ünitesi, bölge halkına umut oluyor.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Girişimsel Radyoloji Ünitesi, dünyada ve Avrupa’da gerçekleştirilemeyen birçok damar hastalıkları tedavisinde gelişmiş teknoloji altyapısı ile bölge halkanı hizmet ediyor. Turgut Özal Tıp Merkezi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Okan Yıldırım, Girişimsel Radyoloji ünitesinde yapılan işlemlerin, dünyadaki en iyi merkezlerde yapılan işlemlerle eş değer olduğunu söyledi. Yıldırım, damar hastalıkları, inme ve beyin kanamalarıyla ilgili işlemlerin merkezlerinde başarılı sonuçlar aldıklarına değinerek, ’’Girişimsel radyolojide ciltten küçük deliklerle hastalıklı damar ve organlara girilerek yapılan hastalıkları tedavi etme yöntemidir. Dünyada en popüler alanı nörovasküler işlem yani damar hastalıklarıyla ilgili inme ya da beyin kanamalarıyla ilgili işlemler. Bu tür hastalıklarda çok başarılı sonuçlar alınabiliyor. Özellikle inme dediğimiz halk arasında felç olarak bilinen damar tıkanıklarındaki pıhtıları girişimsel radyoloji uzmanları ilk 6 saat içerisinde çok başarılı bir şekilde çekiyor” dedi.

“Dünyada ve Avrupa’da birçok merkezde yapılmayan vakalar, merkezimizde yapılmakta”

20 yıldır gelişmiş cihazlarıyla ve deneyimli ekiple bölge halkına damar hastalıklarında hizmet verdiklerini söyleyen Yıldırım, “ Hastanemiz 20 yıldır bölgeye hizmet veriyor. Teknolojik bir alt yapısı ve tecrübeli bir ekibi var. Cihaz altyapımız dünyada ve birçok merkezde en üst düzeyde. Yapılan işlemler Avrupa’da ya da dünyanın en iyi merkezlerinde yapılan işlemlerle eşdeğerdedir. Dünyada ve Avrupa’da birçok merkezde yapılmayan vakalar merkezimizde halkımıza hizmet sunmaktadır. Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından hastalarımız var. Teknolojik alt yapımızda bize destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler, doğu ve güneydoğu halkına umut oluyor”

Yetiştirdikleri personellerin bir kısmının doğu ve güneydoğu bölge halkına hizmet ettiğini ifade eden Yıldırım, ’’Bu işlemlerde kullandığımız medikal malzemeler son derece yüksek teknolojik malzemeler. Kullandığımız cihazlarda pahalı cihazlar. Biz halkımıza kolay ve daha ucuz bir şeklide en iyi şekilde hizmet vererek mutlu oluyoruz. Türkiye’de yeni gelişen bir alan her hastanelerde yok çok büyük merkezlerde gerçekleştiriliyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi illerde. Hatta şimdi Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizde bizim yetiştirdiğimiz asistanlarımız bu hizmeti veriyor ve bizde bunlardan gurur duyuyoruz” diye konuştu.