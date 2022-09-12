PSG Mbappe İle Güldü

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  • 12.09.2022 14:58
  • Güncelleme: 12.09.2022 14:58
PSG Mbappe İle Güldü
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Şampiyonlar Ligi H grubundaki ilk maçta Fransız devi PSG, İtalyan devi Juventus'u misafir etti. Fransızlar Kylian Mbappe'nin ilk yarıda attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla PSG, gruptaki önemli bir rakibine şans tanımamış oldu. Juventus ise özellikle 2. devredeki futboluyla puanı kurtarmaya çalıştıysa da başaramadı. Bahisçilerin en çok sevdiği sitelerden biri olan firma, güncel misliwin giriş adresi üzerinden ara vermeden yoluna devam ediyor.  

  

 PSG Juventus'u Konuk Etti 

  

 Kadrosundaki yıldızlarla dikkat çeken PSG, bu seneki ilk Şampiyonlar Ligi maçı için sahasında Juventus ile karşılaştı. İtalyanların dünyaca ünlü kulübü Juventus, rakibine direnç gösteremedi ve henüz 22 dakika dolarken 2-0 geriye düştü. Maçın ikinci yarısının nasıl olacağı merak ediliyordu. Juventus, geri dönmek için çok mücadele etti, bir de gol buldu ama bu puan için yeterli olmadı.  

  

 Mbappe İlk Yarıda İşi Bitirdi 

  

 Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan iki ekip H grubu ilk maçında kozlarını paylaştılar. Maçın 5. ve 22. dakikasında sahneye çıkan Kylian Mbappe takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci devresinde, Juventus, geri dönmek için çok çaba harcadı. 53. dakikada Weston McKennie skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçı PSG 2-1 kazandı. H grubunda sonraki hafta, Juventus Benfica, PSG ise Maccabi Haifa ile karşılaşacak. Bahisçiler, misliwin canlı bahis ile kazanıyorlar.  

Mete KURTCEBE
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