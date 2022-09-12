PSG Mbappe İle Güldü

Şampiyonlar Ligi H grubundaki ilk maçta Fransız devi PSG, İtalyan devi Juventus'u misafir etti. Fransızlar Kylian Mbappe'nin ilk yarıda attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla PSG, gruptaki önemli bir rakibine şans tanımamış oldu. Juventus ise özellikle 2. devredeki futboluyla puanı kurtarmaya çalıştıysa da başaramadı. Bahisçilerin en çok sevdiği sitelerden biri olan firma, güncel misliwin giriş adresi üzerinden ara vermeden yoluna devam ediyor.

PSG Juventus'u Konuk Etti

Kadrosundaki yıldızlarla dikkat çeken PSG, bu seneki ilk Şampiyonlar Ligi maçı için sahasında Juventus ile karşılaştı. İtalyanların dünyaca ünlü kulübü Juventus, rakibine direnç gösteremedi ve henüz 22 dakika dolarken 2-0 geriye düştü. Maçın ikinci yarısının nasıl olacağı merak ediliyordu. Juventus, geri dönmek için çok mücadele etti, bir de gol buldu ama bu puan için yeterli olmadı.

Mbappe İlk Yarıda İşi Bitirdi