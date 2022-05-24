Promosyon Hediyelik Nedir?

Promosyon hediyelik eşyalar, satış pazarlama alanında bulunan firmaların ürün ve hizmet tanıtımı amacı ile hedef kitlelerinde bulunan müşterilerine bedelsiz olarak verdikleri ürünlerdir.

Etkili bir pazarlama yöntemi olarak kullanılan hediyelik promosyon ürünleri, var olan müşteriler ile iletişimi geliştirmek ve yeni müşteri yaratmak amacıyla kullanılır. Türkçe’ de özendirme anlamına gelen kelime, Fransızca “promotion” sözcüğünden dilimize geçmiştir.

Ürün ve hizmet üretiminin devamlılığını sağlayan kaynaklar satışlardan elde edilir. Üretim olursa satış olur, satış olursa üretim devam eder. Böylece, üretim ve satış disiplini birbirini besleyen bir döngü içerisinde varlığını sürdürür. Her iki disiplinin de hizmet ettiği bu döngünün temel unsuru müşteridir. Müşteriyle firma ilişkilerini geliştirmek, firmanın düzenli sadık müşterileri ve potansiyel yeni müşteriler ile iletişim kurmak için en önemli stratejik yöntemlerden biri promosyon hediyelik eşya ürünleridir.

Hediyelik promosyon ürünleri, firmaların tanıtım yaptıkları ürün ya da hizmet ile ilişkilendirilerek tasarlanır. Üzerine marka, logo sloganlarını basabilecekleri, anahtarlık, kalem, saat, ajanda, cüzdan, çanta, şişe açacakları, magnet, araba süsü, takvim gibi herkesin kullanabileceği ürün türleri ile hazırlanır. Yeni bir hizmet veya ürünün tanıtımı, hedefler doğrultusunda alışveriş kotaları dolan müşteri, yeniden kazanılması gereken müşteri, potansiyel yeni müşteri için promosyon hediyelik ürünler, satış sürecini destekleyen stratejik öneme sahiptir.

Promosyon hediyelik eşyalar, müşteri portföyünüzü büyüterek geniş kitlelere ulaşmak, mevcut müşterinizle bütünleşmek ve marka değerinizi yükseltmek için en önemli anahtardır.

Promosyon Hediyeliklerin Faydaları Nedir?

Her yönden şirket potansiyelinizi harekete geçirecek promosyon hediyelik ürünlerin faydaları aşağıda listelenmiştir:

Marka bilinirliğini arttırır ve marka değerinizi yükseltir.

Yeni müşteri kazandırır.

Sadık müşteri hafızasını harekete geçirir ve iletişime geçmesini sağlar.

Ürünleriniz ve hizmetiniz ile ilgili referansları arttırır.

Potansiyel alıcıları harekete geçirerek satışları arttırır.

İnovasyon için gerekli olan müşteri geri bildirimlerini arttırır.

Promosyon Hediyelik Ürünler Nereden Alınır?

Promosyon hediyelik ürünlerin satın alınmasında iki unsur çok önemlidir. Öncelikle müşteriye hediye edilen bir ürün olduğu ve marka adınızı, logonuzu üzerinde taşıyacağı için kaliteli olması gerekir. Müşterinize, üzerinde marka logonuz bulunan hediyelik promosyon duvar saati verdiğinizde saatin durmasını, promosyon hediyelik anahtarlık hediye ettiğinde zincirinin kopmasını istemezsiniz. Müşteri hayal kırıklığının yarattığı kaybın maliyeti, firmanızda başka hiçbir maliyetle kıyaslanamaz. Ancak, promosyon hediyelik eşya maliyetleri şirket bütçenizi de aşmamalıdır. Müşterilerinize promosyon hediyelik vermek istediğiniz zaman bu iki unsuru bir araya getiren güvenilir firmalarla çalışmak çok önemlidir. Şirketiniz için kurumsal hediyelik promosyon eşyalar almak istediğinizde, yüksek kalitede uygun fiyatlı binlerce Myros promosyon hediyelik ürünler arasından seçim yaparak, marka isminiz ve logonuz ile özelleştirmek için toptan sipariş verebilirsiniz.

Promosyon Hediyeliklerde Neler Bulunmalıdır?

Müşteri mutluluğu her firma için en önemli hedeftir. Mevcut müşterileri yeniliklerden haberdar ederek harekete geçirmek, potansiyel müşterilere ulaşabilmek için pazarlama ekipleri tarafından yapılan analizler sonucu hedef müşteri kitlesi belirlenir. Promosyon hediyelik ürünler firmanın sunduğu ve belirlenen müşteri hedef kitlesinin özelliklerine göre seçilir. Firmalar için promosyon hediyelik fikirleri cinsiyet, yaş sınırı bulunmayan ve herkesin kullanabileceği türden olmalıdır. Magnet, bardak, saat, bayrak, anahtarlık, ayna, çanta, plaket, kalem, defter, ajanda gibi üzerine marka logosu, amblem, slogan yazılacak nitelikte ürünler seçilmelidir. Seçilen hediyenin sektörel uygunluğu da çok önemlidir. Emlak sektöründe ev alan müşterilerinize hediyelik bir çay veya kahve seti ile anahtarlarını teslim etmek müşterinizle markanızın bütünleşmesini sağlar. Otomotiv sektöründe müşteriye firma logonuzu taşıyan kaliteli bir anahtarlıkla ile araba süsü vererek teslim ettiğinizde müşterinizle duygusal iletişiminiz güçlenir. Yeni sezonlarda, yeni yılda, yeni ürünlerde müşterilere gönderdiğiniz katalogların yanında eklenen promosyon ürünler markaya olan dikkati yoğunlaştırır. Şirket organizasyonları, seminerler, davetler ve etkinlikler sırasında katılımcılara verilen promosyon hediyeler itibarınızı yükseltecek ve bilinirliğinizi arttıracaktır.

Promosyon Hediyelik Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Müşterilerin hayatına giren promosyon hediyeler, onların kullandıkları mekanlardaki duvarlarda, masalarda, raflarda ve diğer tüm alanlarda sizin marka elçiniz ve vitrininiz olacaktır. Bu kadar önemli misyonu olan promosyon hediyelik ürünleri alırken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda listelenmiştir:

Promosyon hediyelik ürünün, kalitesine dikkat edilmelidir. Yüksek kaliteli bir ürünün etkisi de büyük olur.

Promosyon hediyelik ürünün, ucuz ve sıradan olanlarından uzak durulmalıdır. Maliyeti düşük diye aldığınız promosyon ürünlere ödediğiniz para, direk çöpe gidecektir.

Promosyon hediyelik ürünün, tasarımının firmanızı hatırlatan anlamlı bir ürün olmasına dikkat edilmelidir.

Promosyon hediyelik ürünün, müşterinin hayatında kullanılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Göz önünde, el altında kullanılan promosyonlar hem müşteriye firmanızı ve markanızı hatırlatır, hem de promosyon ürünü gören ziyaretçilere tavsiye edilmesini sağlar. Bu da size potansiyel müşteri olarak döner.

Promosyon Hediyelikler Nasıl Paketlenmelidir?

Kurumsal firmalarda dijital baskı hediyelik ve promosyon olarak hazırlanan ürünlerin tamamı, ürünün ve markanın rahatlıkla görülebildiği şeffaf ambalajlarla paketlenir. Fuar, seminer, lansman, kongre promosyon hediyelik ürünleri olan, genellikle kalem, magnet, anahtarlık gibi üzerinde firma adı, logosu ve iletişim bilgileri yazılı küçük ebatlı objelerdir. Katılım ve davetlilerin giriş bilgilerinin alındığı etkinlik alanlarında, karşılama ve danışma noktalarında, standlarda davetlilere verilmek üzere üretilir. Bu tip aktiviteler çok kalabalık olabilir ve görevli olanlar her müşteri ile iletişime geçemeyebilir. Buradaki promosyon ürünlerinin amacı, markayı ön plana çıkararak müşterinin hafızasında yer edinip etkinlik sonrasında firmayla iletişime geçmesini sağlamaktır. Yılbaşı, bayram ve seçili günlerde firmaların özel müşterilere verdiği promosyon hediyelik ürünler de bulunmaktadır. Bir veya birden fazla ürünle hazırlanabilen bu tür promosyon hediyelik ürünler büyük ebatlı, geniş içerikli, kapsamlı olur. Kişiye özel hazırlamış olan bu tür promosyon hediyelik ürünleri, firma logosunu taşıyan kutu ve ambalajlarla paketlenmelidir. Genellikle müşteri temsilcileri tarafından elden ya da doğrudan müşteri adreslerine teslim edilir.

Promosyon Hediyeliklere Not Yazılmalı mı?

Etkinlik ve tanıtım alanları olan fuar, seminer, lansman, kongre promosyon hediyelik ürünleri yazılı not olmadan teslim edilir. Bu tür kalem, magnet gibi promosyon ürünlerinin üzerinde çoğunlukla firma adı, markanın logosu ve iletişim bilgileri dijital baskı ile zaten yazılıdır. Ancak, yılbaşı, bayram ve özel dönemler için müşteriye verilen promosyon hediyelik ürünlere istenirse hediyeyi anlamlandıran kutlama cümleleri not olarak yazılabilir, kartvizit ya da şirket adres kartları konulabilir.