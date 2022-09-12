Pleymut Kalıp Nedir? Pleymut Nerelerde Kullanılır?

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 12.09.2022 21:17
  • Güncelleme: 12.09.2022 21:17
Pleymut Kalıp Nedir? Pleymut Nerelerde Kullanılır?
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Pleymut kalıp veya kalıplanmış kontrplak, orijinal ismiyle Plywood olduğu gibi, ince ahşap katmanlarından oluşan hafif, son derece dayanıklı, kullanımı kolay, çevreyi kirletmeyen ve geniş bir kullanım alanına sahip bir ağaç türüdür. 

Pleymut kalıbı genel olarak tek sayıda katmandan oluşan, dış katmanları levhanın boylamasına boyutuna paralel, art arda gelen katmanlar birbirine dik olarak yapıştırılarak dayanıklılığı artırmak ve titreşim oluşturmak için oluşturulmuş bir kalıptır. Yapısı ve montajı nedeniyle esnek ve pratik bir kalıp sistemi olan pleymut kalıbı, isteğe bağlı olarak tekrar tekrar kullanılabilir. 

Pleymut Tipleri Nedir? 

Pleymut Kalıp, açık yüzlü beton yapmak için geleneksel ahşap kalıpların yerini alır. Filmli ve filmsiz olmak üzere iki şekilde yapılır. Film panel oluşturma sisteminin dış yüzeyine fenolik film uygulanır. Filmli levha, sıvasız yüzeylerde kullanılır ve hafif adil yüzlü beton üretimine olanak sağlar. Filmsiz Levha mobilya, ambalaj, tır ve dekorasyon gibi sıva yapılması gereken yerlerde kullanılır, ortaya çıkan beton mat şekildedir. 

Pleymut Kalıbının Özellikleri 

Kullanımı kolay Pleymut şekli, çeşitli özellikler için çok popülerdir. Pleymut genel itibariyle hafif bir yapıya sahiptir. Hafif bir yapısı olmasına rağmen, dayanıklı ve güçlü bir yapıya da sahiptir. Kullanımı gayet kolay ve basit bir işlemdir. Kullanımı ve montajı itibariyle kolay ve basit olan pleymut, aynı zamanda ve en güzel özelliği, çevre dostu olmasıdır. Müşterinin isteğine bağlı olarak, ister tamamen ister kısmen kullanılabilmektedir. Nem ve kimyasallara karşı hem dayanıklı hem de dirençli bir yapısı mevcuttur. 

Matkap ucuyla yapılan delme işlemlerinde, gayet kullanışlıdır. Ayrıca temizlendikten sonra da yıpranma ve eskime olmadan rahatlıkla kullanılabilir. Geniş uygulaması ile müşteri veya kullanıcıya gayet iyi bir esneklik sağlamaktadır. Bu özelliklerin yanı sıra, fiyat performans itibariyle gayet uygun ve ekonomiktir. Pleymut kalıp sisteminin döşemesinde kullanılan ahşabın ölçüleri ve kalınlıkları aşağıdaki gibidir. 

Kalınlık 1,6 cm, Genişlik 1,2 m ve 2, m veya 0,9 m ve 1,8 m 0,3 m artış. 

Pleymut Kullanım Alanları 

- İnşaat Malzemeleri, 

- Mobilya Malzemeleri, 

- Gemi İnşa, 

- Paketleme Araçları. 

Pleymut hakkında daha fazla bilgi edinmek ve satın almak için https://babayapi.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Mete KURTCEBE
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeşilyurt Belediyesi'nin yeni nikah sarayında ilk nikah kıyıldı

Yeşilyurt Belediyesi’nin yeni nikah sarayında ilk nikah kıyıldı

Pütürge'nin çehresi değişiyor

Pütürge’nin çehresi değişiyor

Çocuklar kahvaltıda bir araya gelip eğlendi

Çocuklar kahvaltıda bir araya gelip eğlendi

Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına Basketbol Turnuvası Düzenlendi

Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına Basketbol Turnuvası Düzenlendi

İnönü'de YKS yerleşme oranları yüksek

İnönü’de YKS yerleşme oranları yüksek

Yeşilyurt'un tarihi sokakları turizme kazandırılıyor

Yeşilyurt’un tarihi sokakları turizme kazandırılıyor

Çok Okunanlar
1
Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına Basketbol Turnuvası Düzenlendi

Yargıtay ve YSK Üyesi Orhan Usta Adına Basketbol Turnuvası Düzenlendi

2
Yeşilyurt'un tarihi sokakları turizme kazandırılıyor

Yeşilyurt’un tarihi sokakları turizme kazandırılıyor

3
AK Partili Çalık: 'Doğanyol'da 650 konut inşa edildi'

AK Partili Çalık: “Doğanyol’da 650 konut inşa edildi”

4
İnönü'de YKS yerleşme oranları yüksek

İnönü’de YKS yerleşme oranları yüksek

5
Malatya Büyükşehir'e bir ödül daha

Malatya Büyükşehir’e bir ödül daha

6
Yeşilyurt'ta Çayırköy ve Karahan arasına konforlu yol

Yeşilyurt’ta Çayırköy ve Karahan arasına konforlu yol

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilyurt'ta sinema akşamları film günleri

Yeşilyurt’ta sinema akşamları film günleri

Yeşilyurt'ta Çayırköy ve Karahan arasına konforlu yol

Yeşilyurt’ta Çayırköy ve Karahan arasına konforlu yol

DAHA FAZLA
Malatya Büyükşehir'e bir ödül daha

Malatya Büyükşehir’e bir ödül daha

Başkan Güder'den, Kur'an kursu öğrencilerine ilgi

Başkan Güder’den, Kur’an kursu öğrencilerine ilgi

Doğanşehir Belediyesine ödül

Doğanşehir Belediyesine ödül

AK Partili Çalık: 'Doğanyol'da 650 konut inşa edildi'

AK Partili Çalık: “Doğanyol’da 650 konut inşa edildi”

YÖK'ten, MTÜ'ye 'Turuncu Bayrak' ödülü

YÖK’ten, MTÜ’ye ‘Turuncu Bayrak’ ödülü