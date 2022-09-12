Pleymut Kalıp Nedir? Pleymut Nerelerde Kullanılır?

Pleymut kalıp veya kalıplanmış kontrplak, orijinal ismiyle Plywood olduğu gibi, ince ahşap katmanlarından oluşan hafif, son derece dayanıklı, kullanımı kolay, çevreyi kirletmeyen ve geniş bir kullanım alanına sahip bir ağaç türüdür.

Pleymut kalıbı genel olarak tek sayıda katmandan oluşan, dış katmanları levhanın boylamasına boyutuna paralel, art arda gelen katmanlar birbirine dik olarak yapıştırılarak dayanıklılığı artırmak ve titreşim oluşturmak için oluşturulmuş bir kalıptır. Yapısı ve montajı nedeniyle esnek ve pratik bir kalıp sistemi olan pleymut kalıbı, isteğe bağlı olarak tekrar tekrar kullanılabilir.

Pleymut Tipleri Nedir?

Pleymut Kalıp, açık yüzlü beton yapmak için geleneksel ahşap kalıpların yerini alır. Filmli ve filmsiz olmak üzere iki şekilde yapılır. Film panel oluşturma sisteminin dış yüzeyine fenolik film uygulanır. Filmli levha, sıvasız yüzeylerde kullanılır ve hafif adil yüzlü beton üretimine olanak sağlar. Filmsiz Levha mobilya, ambalaj, tır ve dekorasyon gibi sıva yapılması gereken yerlerde kullanılır, ortaya çıkan beton mat şekildedir.

Pleymut Kalıbının Özellikleri

Kullanımı kolay Pleymut şekli, çeşitli özellikler için çok popülerdir. Pleymut genel itibariyle hafif bir yapıya sahiptir. Hafif bir yapısı olmasına rağmen, dayanıklı ve güçlü bir yapıya da sahiptir. Kullanımı gayet kolay ve basit bir işlemdir. Kullanımı ve montajı itibariyle kolay ve basit olan pleymut, aynı zamanda ve en güzel özelliği, çevre dostu olmasıdır. Müşterinin isteğine bağlı olarak, ister tamamen ister kısmen kullanılabilmektedir. Nem ve kimyasallara karşı hem dayanıklı hem de dirençli bir yapısı mevcuttur.

Matkap ucuyla yapılan delme işlemlerinde, gayet kullanışlıdır. Ayrıca temizlendikten sonra da yıpranma ve eskime olmadan rahatlıkla kullanılabilir. Geniş uygulaması ile müşteri veya kullanıcıya gayet iyi bir esneklik sağlamaktadır. Bu özelliklerin yanı sıra, fiyat performans itibariyle gayet uygun ve ekonomiktir. Pleymut kalıp sisteminin döşemesinde kullanılan ahşabın ölçüleri ve kalınlıkları aşağıdaki gibidir.

Kalınlık 1,6 cm, Genişlik 1,2 m ve 2, m veya 0,9 m ve 1,8 m 0,3 m artış.

Pleymut Kullanım Alanları

- İnşaat Malzemeleri,

- Mobilya Malzemeleri,

- Gemi İnşa,

- Paketleme Araçları.