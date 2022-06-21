Elektrik basıncı sayesinde sıcak ve hızlı bir şekilde plazmaların kesim işlemini gerçekleştiren makineler plazma kesim makinesi olarak adlandırılırlar. Plazma kesim makinesi sayesinde alüminyum, çelik, sac, bakır gibi ürünlerin kesim işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilir. Plazma kesim makinesi yüksek hızı ve hassas kesim özelliği ile genellikle büyük sanayi firmalarının olmazsa olmaz cihazları arasında yer alır. Sanayi sektöründe oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan plazma kesim makineleri, hem ince hem de kalın malzemeler fark etmeksizin kişinin gerçekleştirmek istediği kesimleri kolaylıkla yapmasını sağlar. Plazma kesim makinesi üretici firmaları oldukça fazla olduğundan, cihazlar arası farklılıklar yaşanması normaldir. Plazma kesim makinelerinde teknolojinin imkanlarını kullanarak ürettiği makineler ile öncü firma MVD alıcıların karşısına çıkıyor.



Plazma Kesim Makinesi Nasıl Çalışır?

Elektrik akımı sayesinde işlevini gerçekleştiren plazma kesim makinesi, oldukça yüksek bir sıcaklığa sahip olarak içerisinde bulunan plazma gazı aracılığı ile işlevini tamamlar. Cihaz içerisinde bulunan elektrik arkının tungsten elektronik ucu ile parçalara transfer edilir ve kesim işlemi yapılır. Ark aracılığı ile ortaya çıkan ısı, kesim yapılacak olan kısımda ki malzemenin erimesine yardımcı olur. Plazma kesim makinesinin çalışma prensipleri genel anlamda aynı olsa da cihaz özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Plazma kesim makinesi alımlarında oldukça çok çeşitli modelleri ve tasarımları ile hizmet veren MVD firması tercih edilebilir.