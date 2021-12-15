Piezo Burun Estetiği Sonrası İyileşme Süreci

Piezo, en sık yapılan estetik operasyonlardan biridir. Son yıllarda burun estetiği teknolojileri oldukça ilerlemiştir. Bu seçenekler, hastaların daha az ağrılı iyileşme süreci yaşamalarını ve daha kolay ameliyat sürecinden geçmelerini sağlar. Bu alandaki gelişmelerden biri piezo burun estetiği olmuştur.

Bu yenilikçi teknoloji, daha az işlem ile burun görünümünü konforlu bir şekilde yenilemek için gereken hassasiyeti sağlar. Bu yeni teknolojide, burun kemiğini hassas ve nazik bir şekilde yeniden şekillendirmek için ultrasonik titreşimler kullanılır. Bu ilerleme, çevreleyen yumuşak dokuyu korumaya yardımcı olurken, burun kemiklerinin yeniden şekillenmesini sağlar.

Piezo Burun Estetiğinin Faydaları Nelerdir?

Piezo burun estetiği estetik cerrahların, burun kemiğini keski veya törpü kullanmadan yüksek hassasiyet ile kesmesine veya çıkarmasına izin verdiği için önemli avantajlar sunan ve aynı zamanda aşağıda belirtilen faydaları sunan ayakta tedavi yöntemidir:

● Keski ya da törpü işleminden kaynaklanan komplikasyonları ortadan kaldırır.

● Çevreleyen yumuşak dokulara, kan damarlarında ve sinirlerde oluşan travmaları azaltır.

● Kanama ve şişme riskini en aza indirir.

● Bir keski ya da törpüden daha hassastır.

● Kazara kıymık kırıklarının ortadan kaldırılmasını sağlar.

● Geleneksel burun ameliyatı yöntemlerinden daha nazik bir tekniktir.

● Kemik yenilenmesini destekler.

● Daha hızlı ve rahat iyileşme imkanı sunar.

● Ameliyat sonrası ağrı en aza indirilir.

● Daha doğal sonuçların ortaya çıkmasını sağlar.

Piezo Burun Estetiği İyileşme Süreci

Ameliyat sonrası iyileşme süreci geleneksel yöntemlere oranla daha hızlı ve ağrısız tamamlanmaktadır. Tamamen iyileşme süreci yaklaşık olarak bir hafta sürebilir. Hasta, altı hafta boyunca fiziksel egzersizlerden ve yorucu aktivitelerden uzak durmalıdır. Oluşacak yeni burun şekli için nihai sonuçlar tipik olarak ameliyattan altı ay sonra görülür.