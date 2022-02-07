Petshop Kedi Maması ve Köpek Mamaları Kuryemama.com Kampanya da

Evcil hayvanlarınızın mamasına karar vermeden önce, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç şey var. Bir mamaya karar vermeden önce bir uzmanla yapacağınız görüşmede hayvanlarınızı detaylı olarak tanımak gerekir. Her zaman tercih ettiğiniz petshop bazen evcil hayvanlarınıza gereken besin değeri yüksek mamaları bünyesinde bulundurmayabilir. Kedi ve köpek maması alırken cinsine, yaşına ve özelliklerine bağlı olarak veterineriniz tarafından önerilen bir mama seçebilirsiniz.

Köpek Maması Seçimi

Yiyecekleri seçerken en yakın arkadaşınızın yaşına uygun yiyecekleri seçmeniz çok önemlidir. Yetişkin köpek maması ve yavru köpek maması farklı maddeler içerdiğinden aynı mama kullanılamaz. Köpeğinizin ihtiyaç duyduğu besinler ve vitaminler yaşa göre değişiklik gösterecektir, bu nedenle konu diyet olduğunda yaş seçimini dikkate almak önemlidir. Köpekler, kediler kadar eti sevmezler, bu nedenle Köpek maması seçerken etin yanı sıra tahıl içerip içermediğine dikkat etmek önemlidir.

Et ürünleri köpeğe gerekli enerjiyi sağlarken, tahıl içeren besinler sindirim sistemini destekler ve sindirim problemlerini önler. Sığır eti yerine tavuk, biftek ve karaciğer içeren yiyecekleri deneyerek köpeğinizin yeme alışkanlıklarındaki farklılıkları giderebilirsiniz. Köpeğinizi sadece kuru veya yaş mamayla beslemek sağlıksız bir diyettir ve sağlık sorunlarına yol açacaktır. Kuru mama ve ıslak mama köpeğinizin diyetine mutlaka dahil edilmelidir.

Mama seçerken kaliteli ürünler, yani piyasadaki uzmanlar tarafından onaylanmış ve içerik listesi, beslenme bilgisi, kullanım talimatları, üretim tarihi ve son kullanma tarihi olan ürünler tercih edilmelidir. Mama seçiminde bir diğer soru işareti ise köpek mamasının piyasadaki fiyatıdır. Bileşimi tam olarak bilinmeyen ucuz markalara yönelmek, küçük arkadaşınızın sağlığını sadece olumsuz yönde etkileyecektir. Piyasadaki en ucuz köpek mamasını değil, sevgilinizi uzun süre zinde tutacak ürünleri almak önemlidir.

Kedilerin Beslenme İhtiyacına Göre Mama Seçimi

kedi mamasi seçerken dikkat edilmesi gerekenler listesinde ilk dikkat edilmesi gereken şey diyete uyumdur. Daha sonra bu gereksinimlerin hangi kaynaklardan karşılandığını görebilirsiniz. Kedinizin günlük diyeti, bir hayvansal protein kaynağı, bazı değerli vitaminler, mineraller, enzimler ve yağ asitleri ve tabii ki su içermelidir. Bu besinlerin kedinin kilosuna, genel sağlığına ve yaşına göre belirli oranlarda sağlanması da oldukça önemlidir.

Hayvansal Protein Kaynağı: Tavuk, balık, dana eti, hindi ve kuzu gibi hayvansal protein kaynakları içeren mamaların seçilmesi, kedilerin beslenmesinde oldukça önemli olan proteinin kaliteli bir şekilde verilmesini sağlar. Organ eti yerine doğrudan et içeren ürünler daha iyi bir protein kaynağı sağlar. Kedi maması zaman zaman yan ürünler içerebilir.

Karaciğer ve akciğer gibi yan ürünler kedilerin tüketmesi için güvenlidir, ancak bazı yan ürünler onlar için uygun değildir. Bu nedenle yemek seçerken yemeklerin içeriklerine yakından bakmak önemlidir.

Tahıllar: Bir kedinin diyetindeki karbonhidrat ihtiyacı önceden düşünüldüğü kadar yüksek değildir. Bu nedenle tahıl oranı yüksek ürünleri tercih etmek gerekir. Karbonhidrat kaynağının sadece sebze ve meyvelerden oluştuğu tahılsız kedi mamasını da tercih edebilirsiniz.

Taurin: Taurin, kedi sağlığı için en değerli amino asitlerden biridir. Bir kedinin vücudu taurin üretemez, bu yüzden onu dışarıdan almaları gerekir. Mamalarda taurin varlığı, kedi maması seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörlerden biridir.

Vitaminler ve Mineraller: Mamanın kedinizin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içerdiğinden emin olun. Formülde A, B, C, B9 (folat) ve B12 vitaminlerinin bulunmasına özen gösterilmelidir. Mineraller arasında kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, sodyum ve çinko sağlıklı eklemler, kemikler ve dişler için değerlidir. Bu minerallerin diyete dahil edilmesi önemlidir. Kurye mama sitesinden gerekli tüm mamaları temin edebilirsiniz.