Özel güvenlik görevlilerine eğitim

Suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun bildirilmesi konusunda Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) uygulaması geliştirme eğitimi düzenlendi. Üç günde toplam bin 654 kişiye eğitim verildi.

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  • 29.03.2022 16:17
  • Güncelleme: 30.03.2022 17:08
Özel güvenlik görevlilerine eğitim
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun bildirilmesi konusunda Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) uygulaması geliştirme eğitimi düzenlendi. Üç günde toplam bin 654 kişiye eğitim verildi.

Özel Güvenlik Görevlilerinin görev yapmış oldukları alanda amacına uygun, verimli, sürdürülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunmaları için KAAN projesi Malatya’da 2 Mart 2020 tarihinde hayata geçirildi.

Türkiye genelinde özel güvenlik izni alınan tüm noktalarda görev yapan özel güvenlik görevlileri, güvenlik yöneticileri ve güvenlik sorumluları ile proje çerçevesinde kendileri ile işbirliği içerisinde görev yapacak olan genel kolluk personeline yönelik KAAN Uygulaması Geliştirme Eğitimleri, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in katılımı ile üç gün gerçekleştirildi. Malatya’da görev yapan bin 302 özel güvenlik görevlileri, 77 güvenlik yöneticileri, güvenlik sorumluları, kişi kurum kuruluş yetkilileri, 225 genel kolluk personeli ve 50 İnönü Üniversitesi özel güvenlik programındaki öğrenciler ve öğretim görevlilerine yönelik olarak toplam bin 654 kişiye Malatya Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda eğitim düzenlendi. Düzenlenen eğitimlerde, özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri ile genel kolluk arasında irtibat ve koordinenin etkin bir şekilde sağlanması, görev bilincinin gerçekleştirilmesi ve sorumluluklarının artırılması, suçla daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi çerçevesinde dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

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Mete KURTCEBE
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