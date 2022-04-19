Oyun Dünyasında Kredi Kartı Olmadan Nasıl Alışveriş Yapılır?

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  • 19.04.2022 21:05
  • Güncelleme: 19.04.2022 21:05
Oyun Dünyasında Kredi Kartı Olmadan Nasıl Alışveriş Yapılır?
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Oyun oynamayı seven biriyseniz ve son zamanlarda trafikte hızlı bir zaman geçmesi adına telefonunuza da oyunlar indirerek pratik bir şekilde oynayabilirsiniz. İnternet üzerinden oynanan oyunlarla ilgili olarak bugünün teknolojisinin büyük bir gelişim kazandığını söyleyebiliriz.

Bugün en iyi şekilde birbirinden farklı hem bilgisayar hem de mobil dünyada oynayabileceğimiz oyunlar bulunur. Günümüzde pek çok oyunla siz de sanal paralar satın alabilirsiniz. Oyunfor.com üzerinden güvenli bir şekilde e-pin satın alarak bu paralarla kredi kartı olmadan oyun içi alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Örneğin Roblox Robux bakiyesi gerektiğinde, Roblox’un çevrimiçi sanal dünyasında geçerli para birimini Oyunfor’dan çok hesaplı bir şekilde satın alabilirsiniz.

Günümüzde güvenli cüzdan kodu ya da e-pin satan web siteleriyle beraber siz de Google Play, App Store veya benzer platformlara ait ücretli bir uygulama, oyun indirirken ya da uygulama içi satın alımlarınızda hediye kartları, bakiyeli cüzdan kartlarını güvenle satın alabilir ve kullanabilirsiniz. Son dönemlerde pratik bir şekilde satın alacağınız bu uygulamalara kredi kartıyla ödeme yapmak istemediğinizde App Store hediye kartı ile basit bir şekilde satın alım yapabilirsiniz. 

App Store’un bu kartıyla birlikte hem iTunes gibi müzik marketinde ücretli birbirinden farklı pek çok şey satın alabilir hem de AppStore üzerinden de oyun, uygulama ya da benzer şeyleri indirebilirsiniz. Çeşitli tutarlarda hediye kartlarıyla beraber sadece kendinize bir şeyler satın almanın yanı sıra sevdiklerinize de hediye kartlarını satın alıp gönderebilirsiniz.

Android kullanıcıların sanal marketi olan Google Play Store‘da geçerli bakiye olarak Google Play kodu olarak satın alabilirsiniz. Türkiye’de bu e-pinleri satın alacağınız güvenilir çok az internet sitesi olduğu için, siz de uygulamalar içerisinde kredi kartı bilgileriniz vermeden, güvenli bir şekilde oyun ya da uygulama satın almak istediğinizde basit ve pratik bir şekilde bu işlemleri yapabilirsiniz. Tek tık ile hızlıca ulaşacağınız bu kodlar sayesinde 25 TL’den tutunda 1250 TL’ye kadar dijital bakiye kodlarını anında satın alabilirsiniz.

Hasan Yağmur
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