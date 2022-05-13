Otopark üzerine GES

İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te, Güneş Enerjisi Santrali (GES), otapark üstü konsepti ile hizmete sunuldu.

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  • 13.05.2022 10:56
  • Güncelleme: 13.05.2022 11:13
Otopark üzerine GES
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Özellikle pandemi sonrasında ülkeler için büyük bir sorun teşkil eden enerji sektöründeki daralmayı ön gören ve yatırım planlamasını enerji üzerine yapan Malatya Teknokent’te, yeni Güneş Enerjisi Santralinin (GES) yapım işi tamamlandı. GES’in geçici kabulü hafta başında yapıldı. GES ilk üretimini geçtiğimiz gün başlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile Malatya Teknokentte inşasına başlanan ve otopark üstü konsepti ile Türkiye’deki nadir GES konseptlerden biri olan 690 KWe GES, yap işlet devret modeli ile tamamlanarak devreye alındı.

Yüksek rüzgarlar dikkate alınarak sağlam olarak inşa edilen çelik konstrüksiyon sistemi ile güçlü bir mimariye sahip olan GES’in alt kısmı aynı zamanda otopark olarak kullanılacak. Bu sayede Teknokent GES ergonomik ve işlevsel bir sistem olarak hizmet verecek.

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Hasan Yağmur
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