Organik Gübre Nedir? Organik Gübre Kullanımının Avantajları Nelerdir?

Organik gübre, bünyesinde bulundurduğu ve bitkilerin beslenmesi için ihtiyaç duyulan mineraller sayesinde toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenleyen, ihtiyaç duyulan besin maddelerini doğal olarak üretebilen ve içinde karbon bulunduran bir gübredir. Organik gübre sayesinde bitkiler topraktan çok daha kolay şekilde beslenir. Organik gübre; hayvan atıklarından, fosillerden, tarımdan kaynaklı bitki atıklarından ve arıtılmış kanalizasyon çamurlarından oluşur. Organik gübreler katı ya da sıvı şekilde karşımıza çıkar. Organik gübreler, bitkilerin ihtiyacı olan besin maddelerinin hepsini topraktan karşılayamadıkları durumlarda kullanılır.

Organik gübreler hakkında yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda bu ürünle yetişen besinlerin nitrat ve nitrit değerlerinin arttığı gözlemlenmiştir. İçerisinde bulunan bileşenler sayesinde toprağı ve bitkiyi güçlendiren organik gübreler, yetişen ürünlerin verimini arttırır. Organik gübreler, suyun eritmeye gücünün yetmediği kireci eritmekte olup eritme sonucunda ortaya çıkan karbondioksit fotosentezde kullanılır. Organik gübreleme, toprak yüzeyinde lifli bir yapı oluşturur ve bu sayede toprağın su tutma kapasitesi artırır. Böylece suyun bağımsızca akması ve buharlaşması engellenir. Organik gübrenin sağladığı diğer bir avantaj ise toprağın rengini koyulaştırmasıyla toprağın daha fazla güneş enerjisinden faydalanmasını sağlamaktır. Ayrıca organik gübre, toprağı erozyona karşı çok daha dirençli hale getirmekte olup erozyon tehlikesini düşürür.

