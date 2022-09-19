Organik Doğal Salça

Organik domates ev yapımı salça koruyucu içermez. İçindeki domates ve yeşilbiberler tamamen organiktir. Organik ve tuzsuz ev salçası doğru ortamda saklandığında küflenmeye karşı dayanıklıdır.

Fabrika ortamında yapılan saçlara göre tadı oldukça farklıdır. Bu nedenle günümüzde birçok kişi organik salça tüketimine dikkat etmektedir.

İnsanlar artık sağlıklı yaşama daha fazla önem veriyor ve ev yapımı salça gibi doğal ürünlere yönelik artan bir eğilim var. Ev yapımı salça alırken dikkat edilmesi gereken bazı faktörler var.

Ev Yapımı Salça

Olgunlaşmış biber ve domatesleri toplayıp ayırmakla başlayan ev yapımı salça yapımı, 4-5 günlük yoğun bir üretim sürecinden geçerek yıl boyu yenilebilir ev yapımı salça haline geliyor.

Bir tencereye alınarak nemini alması için kaynatılan ev salçası, bir tepsiye dökülerek ve güneşte kurutularak bir süre bekletilir.

En Çok Satan Ev Yapımı Salça Hangileri?

Ev yapımı salça çeşitleri, özellikle en çok satan ve yapılan yöreye göre değişir. Ev yapımı salça çeşitlerine bağlı olarak ve kaliteye göre değişmektedir. Ev yapımı domates salçaları kalite ve son kullanma süresi bakımından farklılık gösterir.

Ev Yapımı Salça Fiyatları 2022

Ev salçası fiyatı, yapılış şekline ve kullanılan malzemelere göre değişmektedir. Domates salçası alırken ev yapımı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Toptan ev yapımı salça ilk kez alıyorsanız salça fiyatları bölgelere göre değişebileceğinden biraz araştırma yapmanızı öneririz.

Ev Yapımı Salça Bozulur Mu?

Domates salçası organik olan bir yiyecek olarak bilinir, ancak küflenebilir. Organik yapılan ev salçası ev yapımı olsa da bozulacağı anlamına gelmez. Küflü bölgeyi temizledikten sonra salça yemekte sakınca yoktur. Salça suyu sarardığında kalıbın yanında hava kabarcıkları varsa bozulur. Bu tür salçaların tüketiminden kaçınılmalıdır.

Domates salçasının doğal kokusu çok iştah açıcıdır. Küflü olsa bile koku hala orada olacak, ancak salça çürüdüğünde koku keskin olabilir. Domates salçası görünümünde herhangi bir bozulma belirtisi göstermez ancak kokusu geçtiğinde bu salçayı kullanmaktan kaçının.

Toptan ev yapımı salça kokusuyla bozulup bozulmadığı veya aynı göründüğü konusunda bilginiz yoksa, önerilen yöntemlerden biri küçük bir parça alıp tadına bakmaktır.

Tadı farklıysa veya kötüyse asla domates salçası tüketmeyin. Salçada sadece küf bulunması salçanın bozulduğu anlamına gelmez. Yani salçanın içindeki kalıbı çıkardıktan sonra yiyebilirsiniz.

Ev Yapımı Salça Kaç Yıl Dayanır?

Tüketici açısından, açıldıktan sonra büyüklerimizin yaptığı gibi bir kaşık zeytinyağı ile gezdirilebilir. Bu, kısa süreli küflenmeyi ve bozulmayı önleyecektir. Bu nedenle evde daha küçük paketler kullanmak daha mantıklı.

Açılmamış salçanın raf ömrü 3 yıldır. Ev yapımı kırmızıbiber salçasının raf ömrü bir yıl iken, pişmiş kırmızıbiber salçasının raf ömrü çok kısadır.

Ev Yapımı Salça Nasıl Anlaşılır?

Birincisi, renk asla tamamen kırmızı olmaz. Ayrıca, salçayı korumak için hiçbir yağ ve türevleri kullanılmamaktadır. Doğal salça, katkısız bir salçadır.

Organik domates salçası ister biber ister domates olsun daha parlak, daha parlak bir renge sahiptir. Domates salçanız açık renkliyse muhtemelen organik değildir.

Domates salçasının lezzetini ve sağlığa faydalarını en üst düzeye çıkarmak için açık renkli, organik olmayan salçalardan kaçınmalısınız

Ev Yapımı Salça Bozulursa Ne Yapılır?

Domates salçası hızla küflenen bir besindir. Ancak salçanın şekillendirilmesi onu bozmaz ve salça saklanabilir. Küflü bölge temizlendikten sonra ev yapımı salça tüketilmeye devam edilir. Küfün yanı sıra salçada kabarcıklar oluşursa, salçanın suyu koyulaşır veya sarımsı olursa bozulduğu anlamına gelir.

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