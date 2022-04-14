Oksijen Dolu Havasıyla: Ayder Yaylası

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  • 14.04.2022 12:15
  • Güncelleme: 14.04.2022 12:15
Oksijen Dolu Havasıyla: Ayder Yaylası
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Rize’de bulunan ve Türkiye’nin oksijen deposunun en üst düzeylerde olduğu yerlerden biri de Ayder yaylasıdır. Ayder yaylası üstün doğası ve geniş yeşillik alanlarıyla ünlü bir yerdir. Burası pek çok kişi tarafından o kadar beğenilmiştir ki Osmanlı dönemlerinde cennet olarak adlandırılmıştır. Yayla olarak anılsa da aslında orada yaşayan kişilerin yaylaya ulaşmasını sağlayan bir bölümdür. Ayder yaylasında bunca yeşilliğin arasında eski ve otantik evlerin bulunduğunu da görebilirsiniz. 

Ayder Yaylasında Yapabileceğiniz Aktiviteler

Ayder yaylasında pek çok fazla aktivite yapabilirsiniz. Bunca aktiviteyi gerçekleştirmek için Ayder yaylasında konaklamanızı öneririz. Bunun için Ayder yaylası otellerini ziyaret edebilirsiniz. Ayder yaylasında yapılabilecek en güzel şeylerden biri de fotorafçılıktır. Eşsiz doğaya sahip olduğu gibi değişik kuş ve hayvan türlerine de ev sahipliği yapan Ayder Yaylasında resim çekebilir ve seyahat albümünüze ekleyebilirsiniz. Bunun yanında yapabileceğiniz diğer şeylerden biride dağcılıktır. Dağcılık esnasında bu eşsiz doğanın içerisinde yürüyüşler yapabilir ve içinize yüksek miktarda olan oksijeni çekebilirsiniz. 

Ayder Yaylasında Konaklama Seçenekleri

Ayder yaylasındaki bu eşsiz doğayı görmek ve oradaki aktivitelere katılmak için birkaç güne ihtiyacını olabilir. Bunun için Ayder yaylası otellerinden birinde ailenizle beraber konaklayabilirsiniz. Kendinize ve ailenize sağlık dolu bir tatil sağlamak için Ayder yaylasının oksijen dolu ve bir o kadar da tarihi evlerinde konaklayabilirsiniz. Rize’nin özel yapımlarından olan ekmek ve süt ürünleri ile Ayder yaylası eşliğinde ailenizle beraber kahvaltınızı yapabilirsiniz. Bunun yanında Ayder otellerinin çoğunda olan yürüyüş yapma aktivitelerine ve balık tutma etkinliklerine katılabilirsiniz. Hemen neredekal.com’u ziyaret ederek Ayder Yaylası otel fiyatlarını inceleyebilir ve detaylar hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Hasan Yağmur
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