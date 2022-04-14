Oksijen Dolu Havasıyla: Ayder Yaylası

Rize’de bulunan ve Türkiye’nin oksijen deposunun en üst düzeylerde olduğu yerlerden biri de Ayder yaylasıdır. Ayder yaylası üstün doğası ve geniş yeşillik alanlarıyla ünlü bir yerdir. Burası pek çok kişi tarafından o kadar beğenilmiştir ki Osmanlı dönemlerinde cennet olarak adlandırılmıştır. Yayla olarak anılsa da aslında orada yaşayan kişilerin yaylaya ulaşmasını sağlayan bir bölümdür. Ayder yaylasında bunca yeşilliğin arasında eski ve otantik evlerin bulunduğunu da görebilirsiniz.

Ayder Yaylasında Yapabileceğiniz Aktiviteler

Ayder yaylasında pek çok fazla aktivite yapabilirsiniz. Bunca aktiviteyi gerçekleştirmek için Ayder yaylasında konaklamanızı öneririz. Bunun için Ayder yaylası otellerini ziyaret edebilirsiniz. Ayder yaylasında yapılabilecek en güzel şeylerden biri de fotorafçılıktır. Eşsiz doğaya sahip olduğu gibi değişik kuş ve hayvan türlerine de ev sahipliği yapan Ayder Yaylasında resim çekebilir ve seyahat albümünüze ekleyebilirsiniz. Bunun yanında yapabileceğiniz diğer şeylerden biride dağcılıktır. Dağcılık esnasında bu eşsiz doğanın içerisinde yürüyüşler yapabilir ve içinize yüksek miktarda olan oksijeni çekebilirsiniz.

Ayder Yaylasında Konaklama Seçenekleri