Neşeli Kalemler Park Afyon'da

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen, Zafer Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Park Afyon AVM 'de çocuklar, yeni okul döneminin başladığı bugünlerde Neşeli Kalemler Tasarım Atölyesi ile buluşuyor. Yapılan açıklamaya...

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen, Zafer Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi Park Afyon AVM ’de çocuklar, yeni okul döneminin başladığı bugünlerde Neşeli Kalemler Tasarım Atölyesi ile buluşuyor. Yapılan açıklamaya göre çocuklar, gerçekleştirilecek atölyede, kalemleri hayal dünyalarına göre istedikleri hayvan figürüyle süsleyip rengârenk boyayacaklar. Hem eğitici olacak hem de çok eğlenceli geçecek atölye, 2 gün boyunca günde 2 seans olarak devam edecek.