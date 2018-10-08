Neşeli Kalemler Park Afyon'da

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen, Zafer Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Park Afyon AVM 'de çocuklar, yeni okul döneminin başladığı bugünlerde Neşeli Kalemler Tasarım Atölyesi ile buluşuyor. Yapılan açıklamaya...

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • Güncelleme: 08.10.2018 16:01
Neşeli Kalemler Park Afyon'da
ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen, Zafer Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Park Afyon AVM 'de çocuklar, yeni okul döneminin başladığı bugünlerde Neşeli Kalemler Tasarım Atölyesi ile buluşuyor. Yapılan açıklamaya...
Malatya Gerçek Haber -

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen, Zafer Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi Park Afyon AVM ’de çocuklar, yeni okul döneminin başladığı bugünlerde Neşeli Kalemler Tasarım Atölyesi ile buluşuyor. Yapılan açıklamaya göre çocuklar, gerçekleştirilecek atölyede, kalemleri hayal dünyalarına göre istedikleri hayvan figürüyle süsleyip rengârenk boyayacaklar. Hem eğitici olacak hem de çok eğlenceli geçecek atölye, 2 gün boyunca günde 2 seans olarak devam edecek.

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Malatya'da koyun kırkma eğitimi

Malatya’da koyun kırkma eğitimi

Hemşehrimiz Güldal Akşit yaşamını yitirdi

Hemşehrimiz Güldal Akşit yaşamını yitirdi

Malatya'dan ihracat rekoru

Malatya’dan ihracat rekoru

Öğrenciler mektup yazdı, Güder geri çevirmedi

Öğrenciler mektup yazdı, Güder geri çevirmedi

Yeşilyurt Belediyesi, kırsal yaşam alanlarında yoğun bir tempoyla çalışıyor

Yeşilyurt Belediyesi, kırsal yaşam alanlarında yoğun bir tempoyla çalışıyor

10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'ndan İnönü Üniversitesine Ödül

10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı’ndan İnönü Üniversitesine Ödül

Çok Okunanlar
1
Başkan Güder gül fidanı dikti

Başkan Güder gül fidanı dikti

2
Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı

Malatya’da 3 ’torbacı’ tutuklandı

3
Tüfenkci, ''Malatya sağlıkta önemli gelişmeler kat etti''

Tüfenkci, ''Malatya sağlıkta önemli gelişmeler kat etti''

4
Battalgazi'deki yatırımlara tam not

Battalgazi’deki yatırımlara tam not

5
Önce darp, sonra gasp edildi

Önce darp, sonra gasp edildi

6
Malatya Büyükşehir entegre katı atık bertaraf tesisine ödül

Malatya Büyükşehir entegre katı atık bertaraf tesisine ödül

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya polisi engellilerin yanında

Malatya polisi engellilerin yanında

Battalgazi'deki metruk binalar tek tek yıkılıyor

Battalgazi’deki metruk binalar tek tek yıkılıyor

DAHA FAZLA
Görme Engelli Bireyler İçin Kitap Tarama ve Okuma Sistemi Kuruldu

Görme Engelli Bireyler İçin Kitap Tarama ve Okuma Sistemi Kuruldu

Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Kafesi hizmete girdi

Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Kafesi hizmete girdi

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao kongresine Yeşilyurt ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Anadolu Kahve ve Kakao kongresine Yeşilyurt ev sahipliği yapıyor

Yeşilyurt'ta Engelliler Günü'ne özel program

Yeşilyurt’ta Engelliler Günü’ne özel program