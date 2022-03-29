NBA Tarihinde En Çok Kazanan Koç Gregg Popovich Oldu

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  • 29.03.2022 00:01
  • Güncelleme: 29.03.2022 00:01
NBA Tarihinde En Çok Kazanan Koç Gregg Popovich Oldu
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Piabet NBA bahislerini en yuksek oranlarla sunmaktadır. Dün gece oynanan NBA maçları sonucu San Antonio başında bulunan efsane Koç Gregg Popovich rekor kırarak tarihe geçti. Utah Jazz ile oynanan mücadelede 104 - 102 maç skoru ile galibiyeti San Antonio ulaştı. Bu skor sonrasında San Antonio takımının koçu Gregg Popovich NBA tarihinde en çok kazanan Koç unvanını ele geçirdi. Aldığı bu galibiyet ile efsane Koç NBA tarihinde 1336 galibiyete ulaştı ve bir önceki galibiyetler rekorunu egale ettiği Don Nelson’ın 1335 galibiyetini geride bıraktı. Bu galibiyet ile Gregg Popovich NBA tarihindeki en çok maç kazanan baş antrenör ünvanını ele geçirdi.

Gregg Popovich Kariyeri

Kariyeri muhteşem başarılarla dolu Gregg Popovich NBA tarihine damga vuran koçlar arasında yer alıyor. 3 defa yılın koçu ödülünü kazanan koç aynı zamanda 5 defa NBA şampiyonu olma başarısına ulaştı. Dün akşamki galibiyet ise yeni bir ve başarının anahtarı oldu. Efsane Koç 1996 senesinden beri San Antonio takımının baş antrenörlüğünü yapıyor. Bir takımın başında NBA tarihinde en uzun süreli kalan koçlar arasında yer almayı başaran baş antrenör Gregg Popovich bu açıdan da NBA tarihinde zirvede yer alıyor. Gregg Popovich yönetimindeki San Antonio aynı zamanda 15 sezon boyunca üst üste 50 maç galibiyet barajını açma rekorunu da elinde bulunduruyor. San Antonio ile muhteşem bir kariyere sahip olan Gregg Popovich takımın efsaneleri arasında yer almayı uzun zaman önce garantiledi ve hala takım için bir şeyler yapmayı başarıyor. Yaşayan efsane Spurs’te Büyük 3’lü olarak adlandırılan Tim Duncan, Tony Parker ve Emanuel Ginobili döneminde efsane kadronun koçluğunu yaptı. Aynı zamanda Gregg Popovich Aynı takım ile 2000. maça çıkma barajını aşan ilk NBA baş antrenörü olarak da tarihe geçmiş durumda.

NBA Tarihinde En Çok Kazanan Koçlar Sıralaması

Gregg Popovich, gazetecilerin kendisine NBA tarihinde en çok kazanan koçlar ile ilgili sorduğu soruları cevaplarken bu kadar fazla maç kazanmasını sırrının ne olduğunu soran gazeteciye Tim Duncan’ı keşfetmek, onu draft etmek ve daha sonrasında ölmeyerek yaşamaya devam etmek şeklinde cevapladı. NBA’de en çok kazanan koçlar listesinde ilk 5'teki tek aktif koç olan Gregg Popovich’in ardındak, aktif ilk koç Doc Rivers. An itibariyle 1032 galibiyeti bulunan Doc Rivers’ın Gregg Popovich’i ne zaman geçebileceği muallakta. Çünkü Gregg Popovich hala emeklilik ile ilgili bir karar vermiş değil. Bu konudaki tahminlerin Gregg Popovich emekli olduktan sonra yapılması en mantıklı seçenek olacak gibi duruyor.

NBA tarihinde en çok kazanan Koçlar sıralaması şu şekilde yer alıyor

  • Gregg Popovich – 1336 galibiyet
  • Don Nelsson 1335 galibiyet
  • Lenny Wilkens 1332 galibiyet
  • Jerry Sloan 1221 galibiyet
  • Pat Riley 1210 galibiyet

Eğer NBA bahislerine ilgi duyuyorsanız Piabet son adresi ile Gregg Popovich yönetimindeki San Antonio ve birçok takıma bahis alabilirsiniz.

Hasan Yağmur
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