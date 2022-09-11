Mukayese.com ile Konut Kredisi Başvurusu

Ev sahibi olmanın ve uzun vadede daha küçük rakamlar üzerinden ödemke yapmak isteyenlerin konut kredisi alması en çok tercih edilen finansman türüdür. Finansman şeklinde görülen ve bankaların uzun vadeli olmasından kaynaklı daha makul maliyetler üzerinden vermesi bu kredilere olan taleplerin fazla olmasında etkilidir.

Mukayese.com üzerinden yapılan banka kıyaslamaları ve maliyetler daha kolay karar verilmesine imkan tanıyor. Kullanıcıların herhangi bir üyelik oluşturmasına bile gerek duymadan faiz, ödeme, maliyet ve banka avantajlarına ana ekrandan ulaşmalarını mümkün kılıyor. Bunun için mutlaka konut kredisinde ilk olarak bakılan yer olmaya devam ediyor.

Konut Kredisi Alma Şartları

Ev almanın en fazla tercih edilen yollarından bir tanesi olan konut finansmanlarının herkese verilmeyeceği diğer kredilerden de tahmin edileceği üzere kesindir. Çünkü bankalar her ne kadar uzun vadede daha düşük oranlarda ev kredisi verse de verdikleri paranın geri alınacağından emin olmak ister. Bundan dolayı kredileri bazı şartları taşıyan kişilere vermek ister. Bu kişilerin taşıması gereken özellikler kadar gayrimenkulün sahip olması gereken özellikler de bulunur:

Kişinin düzenli bir gelirinin olması önemlidir,

Satın alınmak istenen evin resmi kurallara ve belediyecilik anlayışına uygun olması,

Ödemelerin yapılacağını gösteren kazanç durumunun değerlendirilmesi gereklidir. Çünkü ev alınmasında rakamlar yüksek ve vade uzun olduğundan söz konusu kredilerin doğru değerlendirmeler sonucunda verilmesine önem verilir.

Konut Kredisi Evrakları

Mukayese.com üzerinden almayı planladığınız evle alakalı rakam ve vade süresini girdiğinizde bankaların güncel faiz oranlarına bakılarak hemen maliyet hesaplamalarına yer verilir. Bu bankalar arasından uygun görülen birisine başvurmak isteyenlerin ilk olarak evrakları bilmesi önerilir. Başvurunun yapılması sırasında bankanın ilk olarak isteyeceği evraklar arasında kimlik detayları, çalışan kişinin SSK dökümleri, gelir bilgisi gösteren evraklar bulunur.

Konut Kredisinde Kredi Limiti

Konut sahibi olmak isteyenlerin aylık ödemeleri yeterli gelse bile ne kadar kredi kullanabilecekleri konusunda sınırlama vardır. Söz konusu ev bedelinin %80 oranından daha fazlasının kullanılması mümkün olmaz. Bankanın daha sonradan ödeme sorunu yaşamaması ve kişinin de ödemede zorlanmaması için ön ödeme miktarı belirlenmiştir.

Konut Kredisinde Uygun Faiz ve Maliyet

Uzun vadeli olması küçük bir faiz oranının bile ödemelerde oldukça büyük maliyet düşüreceği anlamına gelir. Bunun için konut kredilerinde en uygun faiz oranlarına ulaşmak, ödeme planı ve toplam maliyeti görmek için mukayese.com üzerinden ilk kontrolleri yapmak işlerin kolaylaşmasına ön ayak olacaktır.

Kolay kredi hesaplaması yapmak için: https://mukayese.com/kredi-hesaplama

Konut Kredisi Kimlere Verilir?

Konut kredisi almak isteyenlerin kendi bakış açılarına göre konut kredisi almalarına engel olmasa da bankaların belirledikleri atlanamayan şartlar vardır. Konut kredisinde düzenli gelir ve kredi notunun yüksek olması bu şartların arasında gelir.

Konut Kredisinde Ödemeler

Konut kredisi almayı düşünenler ne kadar aylık ödeme yapacaklarını mukayese.com ekranından ana para ve vade sayısını girerek görebilir. Toplam maliyetler de aynı şekilde ekranda görülebilir şekilde sunulur.

Konut Kredisinde Ödeme Süresi

Kredinin rakamsal anlamda büyük olması ödemelerin 120 aya kadar uzatılmasına olanak tanır. Mukayese.com ilgili alandan ödemeler, maliyet ve ay sınırlaması konusunda yardımcı olacak donanımlı bir sistemdir.