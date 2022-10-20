Muhtarlar Yeşilyurt’ta buluştu

Gündüzbey Sosyal Tesislerinde samimi bir ortamda gerçekleşen programda söz alan Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci, Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz, Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaaddin Aktaş ile Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Yeşilyurt Belediyesi ile çok güzel diyaloga sahip olduklarını, çalışma şartlarının iyileştirilmesinden taleplerinin çözüme kavuşturulmasına kadar kendilerine her türlü desteği sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise “Bizleri bu özel günde bir araya getiren Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. 22 Mart Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı kentimizde misafir edeceğiz. Tüm muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı mitingimize davet ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise alt ve üst yapı yatırımlarından sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, çevre ve temizlik hizmetlerinde kadar her alanda vatandaşlara ulaştırılan yatırımlarda desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarlarının 19 Ekim Muhtarlar Günlerini tebrik ederek kutladı. Mahalle muhtarlarını Yeşilyurt’un refahı, huzuru ve değişimi konusunda en büyük çözüm ortağı olarak gördüklerini ifade eden Çınar, muhtarlık müessesesinin mahalle ve köylerde devletin temsilcisi, milletin üzüntüsünde, sevincinde en yakın paydaşı ve demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Çınar, mahalle muhtarlarıyla koordineli ve planlı çalışmaları neticesinde Yeşilyurt’a çok önemli eserler kazandıklarını vurgulayıp, “ Türkiye’mizin dört bir tarafında büyük bir fedakarlık ve azimle çalışarak devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturan bütün mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza hizmet yolunda belediyemizin gören gözü, vatandaşa uzanan hizmet eli olan muhtarlarımız, vatandaşa en yakın hizmeti veren, onların sorunlarını dile getirmelerine yardımcı olan, çözümler bulan ve yol gösteren bir makamı da temsil etmektedir. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi devletimizin uç beyi olarak milletimizin gözü kulağıdır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızın sosyal-kültürel hayatıyla yakından ilgilenmektedirler. Yeşilyurt Belediyesi olarak muhtarlarımızla birlikte harekete diyoruz, birlik ve beraberlik anlayışıyla çalışarak hemşehrilerimize en güzel hizmetleri ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın 19 Ekim’i Muhtarlar Günü olarak ilan ettikten sonra muhtarlık müessesesinin önemi ve değeri daha yakından anlaşılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımızda bu bilinçle hareket ederek, seçildikleri mahallelerinin sorunlarının çözümü noktasında canla başla, gece gündüz demeden 7/24 çalışmaktadır. Muhtarlarımızın kendi bölgelerine daha fazla yatırım çekmek için verdiği mücadeleye bizler şahidiz. Bizler muhtarlarımızı yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Son yıllardaki dev yatırımlarla büyük bir dönüşüm yaşayan Yeşilyurt’un yaşadığı kalkınma sürecinde muhtarlarımızın büyük destekleri vardır. Yol yapımlarından çevre düzenlemeye, temizlikten imara, kültürden sanata, sosyal yardımlardan sportif hizmetlere, çevreden park çalışmalarına bütün hizmetlerimizin gerçeğe dönüşmesinde bizlere rehberlik eden ve yol gösteren muhtarlarımızın bu gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Muhtarlarımızla birlikte düşünüyoruz, birlikte hareket ediyoruz ve birlikte hizmetler üreterek güçlü ve modern yatırımların altına imza atıyoruz. İyi niyet, samimiyet ve hoşgörü ekseninde çalışarak sorunlara birlikte çözüm üretiyoruz. Muhtarlarımızın tecrübelerinden ve deneyimlerinden üst seviyede faydalanarak, ilçemizi sağlıklı ve planlı bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Devletimizin bizlere sunduğu imkânları bizlerde muhtarlarımızla birlikte vatandaşımıza hizmet olarak sunmaya gayret gösteriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak mahalle muhtarlarımız ile birlikte en yüksek düzeyde istişare ve iş birliği içinde çalışmalarımız devam edeceğiz. Toplumda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlarımıza hizmetlerinden ve gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Bu vesileyle geçmişten bugüne öncelikle hayatlarını kaybetmiş muhtarlarımıza rahmet diliyorum. Ayrıca şehrimize büyük emek ve katkıları olan ve bugün muhtarlık görevini yürüten tüm muhtarlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çınar konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 22 Ekim Cumartesi günü saat 14:00’de Malatya Büyükşehir Belediyesinin yan tarafındaki alanda düzenlenecek olan mitinge bütün muhtarları ve vatandaşları davet etti.

19 Ekim 2015 yılında ki Başbakanlık genelgesiyle birlikte 19 Ekim’in Muhtarlar Günü olarak ilan edildiğini söyleyen Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ise “Yerel demokrasi tarihimizin en eski örneklerinden birini teşkil eden muhtarlık müessesesinin tarihi 1829 tarihine kadar gitmektedir. Vatandaşlarla kamu kurumlar arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımız, mahallelerdeki gözümüz ve kulağımızdır. Muhtarlarımız bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Muhtarlarımızın görüşü, fikri ve önerisini her zaman dikkate alıyoruz ve sizlerin görüşü ve değerlendirmeleri vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etme noktasında çok büyük önem arz ediyor. Bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.