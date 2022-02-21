Muaythai Avrupa Şampiyonu Aslan'a hediye

Muaythai Avrupa Şampiyonu olan Malatyalı sporcu Eylül Aslan'a hediye verildi.

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  • 21.02.2022 15:18
  • Güncelleme: 21.02.2022 16:03
Muaythai Avrupa Şampiyonu Aslan'a hediye
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Muaythai Avrupa Şampiyonu olan Malatyalı sporcu Eylül Aslan’a hediye verildi.

İstanbul’da 13-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan Muaythai Avrupa Şampiyonasında, Malatya Yeni Olimpiyat Spor Kulübü sporcusu Eylül Aslan 58 kilogramda Muaythai Avrupa Şampiyonu olmuştu. Alınan bu başarının ardından sporcu Eylül Aslan ve antrenörü Abdullah Yavuz, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, ’’38 ülke 850 sporcu katılımıyla gerçekleşen şampiyonada sporcumuz Eylül Aslan, Muaythai Avrupa Şampiyonu olması bizleri çok gururlandırdı. Bu başarının geleceğini inancımız tamdı. Bir önceki ziyaretinde dile getirmiştik. İstiklal Marşımızı okutup şanlı Türk Bayrağını gönlere çektirerek bizlere bu mutluluğu yaşattığı için ayrıca rol model olarak kendisinden sonra gelecek sporculara örnek olduğu için, Eylül Aslan’ ı ailesini ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Konuşmasının ardından Kayhan, Avrupa Şampiyonu Eylül Aslan ile günün anlamına binaen hatıra fotoğraf çekinip çeşitli hediyeler verdi.

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Mete KURTCEBE
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