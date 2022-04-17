MTÜ’de Özal’ı anma töreni düzenlendi

Törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Alay Komutanı J.Alb. Ercan Altın, diğer kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversite akademik ve idari personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

MTÜ Battalgazi yerleşkesinde gerçekleştirilen anma töreni, rektör ve katılımcılar tarafından Turgut Özal büstüne çiçek konularak başladı. Ardından Turgut Özal Müzesi ziyaret edildi. Müze gezisini takiben Turgut Özal Müzesi anı defteri imzalandı. Daha sonra MTÜ Konferans salonunda Özal’ın hayatını anlatan bir sine vizyon gösterimi gerçekleştirildi. Sine vizyon videosunda yer alan, Turgut Özal’a ait ve oğlu Ahmet Özal’ın seslendirdiği “Bir şiir istiyorum” şiiri salondakileri duygulandırdı.

Açılış konuşmasını yapan MTÜ Rektörü Karabulut, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ı ebediyete intikalinin 29. yıl dönümünde saygı ve minnetle anarak, “17 Nisan Turgut Özal’ı Anma Günü’nü onun adını taşıyan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde idrak etmek doğrusu çok heyecan verici. Çünkü bir insanın anısını, onun yaşarken büyük katkılarla hem ekonomik hem de kültürel olarak zenginleştirdiği bir şehirde, gelecek nesilleri yetiştiren bir üniversitede yaşatmak kadar anlamlı bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Karabulut, Turgut Özal’ın Türk ekonomisine katkılarından ve Türk siyasetine “Özal damgası” vurduğundan bahsederek, “Turgut Özal bir siyaset adamı ve lider olarak ülkesine yapabileceği bütün katkıları yaptı ve ardında hem kendi adını yaşatacak hem de Türkiye’nin daha parlak bir geleceğe koşmasını sağlayacak bir miras bıraktı. O, yaptıklarıyla adını tarihimize altın harflerle işlemiş bir liderdir. Turgut Özal’ın geride bıraktığı asıl mirasın, ortaya koyduğu cesur ve özgün düşünme biçimi olduğunu söylemek isterim. Bir başka ifadeyle, Turgut Özal, siyasî kariyeri ve kişiliği ile milletimize daha cesur ve özgüven sahibi olmayı öğretti” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Turgut Özal’ı derin minnet, şükran ve saygıyla anarak şöyle konuştu:

“Merhum Özal, ülkemize büyük katkısı olan büyük bir devlet adamıydı. Malatya bir şehir olarak İnönü ve Özal isimli iki cumhurbaşkanı yetiştirmiştir. İnönü adına üniversitemiz var, Özal adına neden olmasın diye yola çıkıldı ve kurulan bu üniversitede bugün merhum Özal’ı bu törenle yâd ediyoruz. Türkiye’nin hızlı bir şekilde gelişmesinin başlangıcı rahmetli Özal zamanında olmuştur. Görevde olduğu 5 yılda ölmez eserler bıraktı. Bu anlamda Özal’ın açtığı çığırda bizler de geleceğimizi hazırlamaya durmadan çalışmak zorundayız.”

Malatya Valisi Aydın Baruş da Özal’ı rahmet ve minnetle anarak, “Türkiye’nin en önemli devlet adamlarından biri olan merhum Özal, başbakanlığı yıllarında ülkemizde büyük değişimlere yol açtı. Dış politika konusunda önemli gelişmeler yaşandı ve Türkiye’de serbest ekonomiye geçildi. Bu gün Türkiye’nin ekonomik anlamda büyümesinde emeği çok oldu. Malatya’nın alt yapısı ve ekonomisinin gelişiminde de büyük katkıları olan Özal, siyasete hoşgörü ortamını getirdi ve bu anlamda siyasete önemli bir vizyon kazandırdı. Gelecek nesiller onu daima hatırlayacaktır” dedi.

Anma programı sonrasında Kur’an Tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunması için Turgut Özal Cami’sine geçildi.