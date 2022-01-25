Miniyol ile Malatya’da Araç Kiralama Çok Basit

Türkiye’nin yeni nesil araç kiralama motoru Miniyol sayesinde Malatya’dan kolaylıkla araç kiralama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Miniyol Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi Malatya’da da geniş tedarikçi ağı ile araç kiralama süreçlerini hızlandırıyor ve güvenli hale getiriyor. Miniyol üzerinden 3 adımda hemMalatya’daotokiralamaişlemigerçekleştirebiliyor hem de iptal işlemlerinizi aynı hızda yapabiliyorsunuz.

Malatya Havalimanı araç kiralamada en uygun fiyat garantisi Miniyol’da

Malatya Havalimanı araç kiralama işlemleriniz için Miniyol.com sizlere uygun fiyat garantisi ve birçok model araç seçeneğini kullanıcı dostu arayüzüyle sunuyor.

Miniyol 1 yılın sonundaaraç kiralama alanında büyük işlere imza attı

Ekim 2020 yılında yola çıkan Miniyol, ilk yılında “Great PlacetoWork” sertifikalı en genç StartUp oldu. 60’ın üzerinde tedarikçi firmayla ortaklık sağladı ve 300’den fazla lokasyonda yer aldı. Miniyol , oto kiralama sektörüne yeni bir soluk getirdi.

Miniyol araç kiralama sektöründe minimalizmi hedefliyor

Miniyolminimalizm kavramını ön planda tutarak hayata geçecek projelere, tedarikçilere yeni pazarlar, kullanıcılara fiyat avantajları sağlamayı ve her şeyin minimal olmasını hedefliyor.

Miniyol üzerinden 3 adımda araba kiralama gerçekleştirebiliyor ve tek bir tıkla iptal edebiliyorsunuz.

İnternet sitesi ve mobil uygulaması da bir o kadar minimal olarak tasarlanan Miniyol; kullanıcıyı satın almaya değil, kullanıcıların kaliteli ve verimli olarak araç kiralamalarını sağlıyor.

Araç kiralamada birden çok ödeme yöntemi

Malatya’da araç kiralamanın en hızlı ve güvenilir yolu Miniyol’un minimal projeleri arasında yer alan mini ödeme ile araç kiralama ödeme yöntemlerinin geleneğini değiştiriyor. 1.000 TL’lik bir araç kiralamanızda rezervasyon esnasında 150 TL ödüyor ve aracı teslim alana kadar herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Geleneksel ödeme yöntemlerini tercih eden müşterilere ise tam ödeme metodu uygulanmaya devam ediyor. Rezervasyon esnasında ödeme yapmak istemeyen kullanıcılara ise teslimatta ödeme seçeneği sunuluyor.

Miniyol, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ödeme sistemlerinin tümünü kullanıyor ve alternatifler üretiyor.